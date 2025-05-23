Сім'я не приїхала, знаменитостей теж майже немає: у Києві прощаються з Максимом Неліпою (фото, відео)

23 травня в Києві прощаються з телеведучим і воїном ЗСУ Максимом Неліпою, який загинув 12 травня під час виконання бойового завдання.

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Кадрами прощання поділилася дружина телеведучого Анатолія Анатоліча Юла.

На записі – катафалк із тілом героя і банером, де вказані його ім'я, бригада, а також фото усміхненого Максима у формі ЗСУ.

"Боже Боже, друже наш. Так ми не домовлялися зустрітися… Останній раз. Слава Герою!" — підписала вона відео, супроводивши його безліччю смайликів, що плачуть.

Її чоловік також опублікував кадри прощання.

"Спочивай з миром, Макс…", – ідеться в підписі.

У коментарі "Еспресо TV" він додав:

"Макс – дуже талановита людина. І мені дуже шкода, що в останні роки відбувалося з його кар'єрою. І найбільше шкода, що Макса немає",

Прощання з героєм відбувається в Центрі культури і мистецтв Національного технічного університету України "Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського", де зібралися його побратими, рідні, друзі, колеги та всі, хто знав і любив цю людину. Труну з його тілом люди зустрічали, ставши на коліна.

Похоронна процесія з тілом Максима Неліпи прослідувала від київського госпіталю, до Майдану Незалежності, а вже звідти — до ДК КПІ. У цьому університеті Неліпа навчався і тут почав свій шлях у шоу-бізнес як капітан команди КВК "Ковбої Політеху". Деякі з учасників команди теж були присутні на прощанні з ним.

Максим Неліпа став на захист батьківщини в березні 2022 року. Спочатку він пішов у ТрО, а потім вступив до лав ЗСУ, де служив у званні старшого лейтенанта. Його останнім місцем служби був 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів.

Про смерть телеведучого стало відомо через два дні після його загибелі, про що повідомила дружина Неліпи, Тамара.

На похорон сім'я Максима, яка живе в Ізраїлі, не змогла приїхати, пише Oboz. Його 17-річний син Артем служить в ізраїльській армії. У телеведучого також є дочка Марія.

Поховають героя на Байковому кладовищі в Києві на прохання матері.

Раніше стало відомо, що Максим Неліпа, який останніми роками практично зник з екранів, працював інженером-програмістом у зоні відчуження. Його керівництво і колеги відгукувалися про нього, як про дуже сумлінного співробітника, який ніколи не страждав на зіркову хворобу і завжди був готовий прийти на допомогу.

Нагадаємо, Фокус писав, що смерть Маскіма Неліпи підтвердив його брат Андрій, який був присутній на похоронах. Знаменитостей, які відреагували на смерть Неліпи, на прощанні було дуже небагато.