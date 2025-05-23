Семья не приехала, знаменитостей тоже почти нет: в Киеве прощаются с Максимом Нелипой (фото, видео)

23 мая в Киеве прощаются с телеведущим и воином ВСУ Максимом Нелипой, который погиб 12 мая при исполнении боевого задания.

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Кадрами прощания поделилась жена телеведущего Анатолия Анатолича Юла.

На записи – катафалк с телом героя и баннером, где указаны его имя, бригада, а также фото улыбающегося Максима в форме ВСУ.

"Боже Боже, друг наш. Так мы не договаривались встретиться… Последний раз. Слава Герою!" – подписала она видео, сопроводив его множеством плачущих смайликов.

Ее супруг также опубликовал кадры прощания.

"Почивай с миром, Макс…", – говорится в подписи.

В комментарии "Эспресо TV" он добавил:

"Макс – очень талантливый человек. И мне очень жаль, что в последние годы происходило с его карьерой. И больше всего жаль, что Макса нет",

Прощание с героем проходит в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского", где собрались его побратимы, родные, друзья, коллеги и все, кто знал и любил этого человека. Гроб с его телом люди встречали, став на колени.

Похоронная процессия с телом Максима Нелипы проследовала от киевского госпиталя, до Майдана Независимости, а уже оттуда – в ДК КПИ. В этом университете Нелипа учился и здесь начал свой путь в шоу-бизнес как капитан команды КВН "Ковбои Политеха". Некоторые из участников команды тоже присутствовали на прощании с ним.

Максим Нелипа стал на защиту родины в марте 2022 года. Сначала он пошел в ТрО, а затем вступил в ряды ВСУ, где служил в звании старшего лейтенанта. Его последним местом службы был 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов.

О смерти телеведущего стало известно через два дня после его гибели, о чем сообщила жена Нелипы, Тамара.

На похороны семья Максима, которая живет в Израиле, не смогла приехать, пишет Oboz. Его 17-летний сын Артем служит в израильской армии. У телеведущего также есть дочь Мария.

Похоронят героя на Байковом кладбище в Киеве по просьбе матери.

Ранее стало известно, что Максим Нелипа, который в последние годы практически исчез с экранов, работал инженером-программистом в зоне отчуждения. Его руководство и коллеги отзывались о нем, как об очень добросовестном сотруднике, который никогда не страдал звездной болезнью и всегда был готов прийти на помощь.

Напомним, Фокус писал, что смерть Маскима Нелипы подтвердил его брат Андрей, который присутствовал на похоронах. Знаменитостей, которые отреагировали на смерть Нелипы, на прощании было очень немного.