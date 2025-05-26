"На 9-й день": Олена Кравець розказала, що їй уві сні явився покійний Максим Неліпа

Акторка Олена Кравець поділилася зворушливими спогадами про загиблого телеведучого Максима Неліпу, який став на захист України. Зірка, на жаль, не змогла прийти на церемонію прощання, але побачила його у сні.

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Про це Кравець написала на своїй сторінці в Instagram.

У своєму зверненні Кравець поділилася деталями дружби з Неліпою та розповіла про сон, який наснився їй на дев'ятий день після його смерті.

Сон про покійного Максима Неліпу

"Дорогий Максе, не змогла попрощатися з тобою… Але знаєш, мій друже, я і не хочу цього. Я не хочу з тобою прощатися… На дев'ятий день ти наснився мені і весь сон усміхався своєю щирою широкою усмішкою", — написала Олена у своєму зверненні.

Вона також згадала найяскравіші моменти дружби: "Ми згадували з тобою, як жили, коли світ був добрішим і коли здавалось, що все ще попереду! Як ми зустрічались майже кожного тижня у вас вдома, на дачі чи в тебе на природі… Як вправно ти рибалив, як ми варили уху, постійно жартували з нічого і співали твій улюблений "My way". Я прокинулась з усмішкою і потім довго сумувала. Дякую тобі за тепло, яке залишає твоє життя в моїх і наших спогадах, і нехай тобі там буде так само легко, як нам було поруч з тобою".

Олена Кравець розповіла, що покійний прийшов до неї уві сні Фото: Instagram

Нагадаємо, церемонія прощання з Максимом Неліпою відбулася у столиці 23 травня. Провести героя в останню путь прийшли рідні, товариші, колеги по цеху та побратими. Однак серед присутніх не було сім’ї телеведучого, а також багатьох зіркових колег.

Шлях Максима Неліпи

Максим став популярним у 2000-х роках як талановитий телеведучий. Був обличчям таких рейтингових проєктів, як "Програй мільйон" на телеканалі ICTV, "Хто там?" на УТ-1 та 1+1, а також "Народна зірка" на каналі "Україна".

Телеведучий також демонстрував свої танцювальні здібності у популярному шоу "Танці з зірками", де виступав у дуеті з професійною танцівницею Оленою Шоптенко. У 2002 році він був ведучим "Чорноморських ігор".

Максим пішов до війська після початку повномасштабної війни Фото: Facebook

В останні роки своєї творчої кар'єри Неліпа активно співпрацював з "Дизель Студіо", беручи участь у скетчкомі "На трьох". Поза роботою ведучий захоплювався рибальством та проводив час на природі.

Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Максим Неліпа прийняв рішення захищати країну. Спочатку він долучився до територіальної оборони, а згодом офіційно вступив до лав Збройних сил України.

Трагічна загибель героя

12 травня 2024 року Максим Неліпа загинув під час виконання бойового завдання. Про смерть чоловіка повідомила його дружина Тамара. У телеведучого залишилося двоє дітей — син Артем та донька Марія.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Максим Неліпа до війни працював у зоні відчуження: їздив автобусом, а харчувався в їдальні. Сергій Кірєєв, гендиректор ДСП "Екоцент", згадує про Максима, як про людину, яка завжди якісно виконувала свої обов'язки, була готовою допомогти розв'язати проблеми.

У розмові з журналістом Максим розповідав про своє життя, роботу та хобі. Він сказав, що не готовий тікати з України, бо вірить у світле майбутнє.

Також ми писали, чому син загиблого на війні героя не приїхав на похорон батька.

До речі, ми детально розповідали про життя і творчість Максима Неліпи: що потрібно знати про телеведучого, який віддав життя за Україну.