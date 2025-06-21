Победитель "Караоке на Майдане" стал строителем в Великобритании: интервью

Известный украинский певец Игорь Целип, который в 2018 году стал победителем шоу "Караоке на Майдане", за несколько лет до полномасштабного вторжения переехал в Великобританию, где работал на стройке вместе с отцом. В эксклюзивном интервью Фокусу артист рассказал, как сложилась его судьба.

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Впервые имя Игоря Целипа прозвучало на всю страну после выступления на "Караоке на Майдане". Сегодня он вспоминает тот день, как точку перелома, когда жизнь его разделилась на "до" и "после".

"Это было, как прыгнуть в неизвестность с открытым сердцем. Стою среди толпы — и тут ведущий тычет микрофон. Сердце колотится, ноги немного ватные, но глаза горят. Первые аккорды — и я будто дома. Песня льется, а люди вокруг подпевают. И когда дошло до финального голосования, я уже не думал о победе — я просто кайфовал. Когда услышал свое имя, то это был взрыв радости", — вспоминает артист.

Помните, какую песню вы тогда исполняли?

— Да, помню очень хорошо. Это была песня "Мои родители" Олега Винника. Я выбрал эту композицию не случайно — она мне очень близка. Я пел ее с мыслями о своих папе и маме, обо всем, что они сделали для меня и нашей семьи. Каждое слово там — искреннее, простое и сильное. Много раз слышал от людей: "Это же ты ту песню о родителях пел?". Значит, она действительно дошла до сердец.

Какой была атмосфера за кулисами проекта? Было ли ощущение, что это настоящий шанс "засветиться"?

— Атмосфера — как на большом празднике. Никто не завидовал, наоборот — поддерживали друг друга. Было ощущение, что в этот момент ты можешь показать настоящего себя. Не думал о "карьере" — просто хотелось петь. Но где-то внутри было ощущение, что это может стать поворотным моментом.

Игорь Целип, победитель "Караоке на Майдане" Фото: Ігор Целип

Как вам работалось с Игорем Кондратюком?

— С Кондратюком легко и одновременно ответственно. Он умеет увидеть талант и очень тонко реагирует. Может одной фразой или взглядом зарядить уверенностью. Я запомнил, как он после выступления сказал: "Ты настоящий. И это главное". Это мне тогда много дало.

Предлагал ли Кондратюк вам контракт после участия в шоу?

— Нет, предложения не было. Думаю, тогда был огромный поток участников, и каждый день новые лица. Возможно, просто не попал в тот нужный момент. Но я благодарен за саму возможность выступить — она дала мне толчок двигаться дальше самостоятельно.

Поддерживали ли вы после шоу связь с Кондратюком или кем-то из команды? Возможно, даже с другими участниками?

— К сожалению, тесной связи не было — каждый пошел своим путем. Но иногда с кем-то случайно пересекались — вспоминали те дни, улыбались. Это был момент, который нас объединил, даже если на короткое время.

Как думаете, если бы "Караоке на Майдане" возродилось — приняли бы в нем участие еще раз?

— Однозначно, с радостью вернулся бы! Это была бы не просто ностальгия, а своеобразное возвращение к истокам. Но на этот раз я бы уже исполнил свою собственную песню. Потому что за это время многое изменилось — я начал писать сам, и хочется поделиться с людьми тем, что идет изнутри. Это был бы новый уровень искренности — не просто спеть, а сказать что-то настоящее от себя.

Игорь Целип переехал в Великобританию Фото: Ігор Целип

Возможно, вы хотели принять участие еще в каком-то музыкальном реалити — "Голос страны", "Х-фактор"?

— Были мысли. Но со временем я понял, что хочу сам творить — не только петь чужие песни, а писать свои. Меня больше привлекает свобода и аутентичность, чем формат и рамки шоу. Но эти проекты — крутой опыт, и я не исключаю ничего.

По вашему мнению, могут ли современные талант-шоу запустить карьеру певца?

— Все зависит от человека. Шоу могут дать импульс, но дальше — только ты сам. В моем случае это стало первой ступенькой. Не главной, но знаковой. Потому что именно тогда я поверил, что имею право быть услышанным.

В интервью Игорь также признался, что за несколько лет до полномасштабного вторжения переехал в Великобританию, где работал на строительстве вместе с отцом. После 2022 года активно приобщается к благотворительным концертам и выступлениям как в Британии, так и в других странах Европы, вместе с украинскими артистами.

Среди его самых популярных песен — "Мое сердце, "Кто ты", а также хит "Все звезды", который стал вирусным в TikTok и полюбился украинцам.

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