"Занадто велика зірка": Кондратюк відповів, чи вестиме "Караоке на Майдані" (відео)

63-річний український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк заявив про остаточне повернення телешоу "Караоке на Майдані" на широкі екрани. Проте він не буде вести проєкт, залишившись його правовласником та креативним продюсером.

В інтерв'ю радіо "Буковинська Хвиля" Кондратюк сказав, що легендарне шоу з початку 2000-х може повернутися на екрани навіть під час великої війни.

Ігор Кондратюк розповів про відновлення "Караоке на Майдані" (див. з 8:42)

"Один із каналів хоче відновити "Караоке на Майдані". І я не буду, звичайно, ведучим, тому що вважаю, що я вже занадто велика зірка", — сказав Ігор Кондратюк.

Втім, шоумен усе ж долучиться до створення оновленого проєкту: він є правовласником шоу та креативним продюсером. Зокрема, Кондратюк зізнався, що вже був проведений попередній кастинг на ведучого "Караоке".

Зйомки "Караоке на Майдані" у 2025 році Фото: Facebook Игорь Кондратюк

На думку музичного критика, для того, щоб шоу зацікавило молодь, ведучим має бути хтось молодший за нього.

"Мені цікаво, як це може піти без мене. Є думка в багатьох продюсерів, що ця передача настільки авторська. Якби вона не вистрелила в 99 році, то вже через 10 років її б ніхто не дивився", — вважає шоумен.

"Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком

Шоу було понад 20 років в телеефірі до 2019-го. Наразі його ціль — благодійна для ЗСУ. Організатори зазначили, що усі зібрані гроші направлять на підтримку Сил оборони, а саме — засоби РЕБ для 3-ї окремої штурмової бригади. Втім, це лише кілька випусків з Кондратюком, а повноцінне повернення на екрани наразі в процесі підготовки.

