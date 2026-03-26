"Пошел добровольцем": Кондратюк рассказал о мобилизации старшего сына

Старший сын украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка Сергей служит в ВСУ добровольцем с 2023 года. Он присоединился к 46-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Как юноша, имея плохое зрение, попал в армию, его отец рассказал Маричке Падалко.

Сергей попросил тогда маму не говорить ничего о своем решении, а отец его полностью понял.

"Служит. Ворчит, потому что он же совсем не военный. Он ушел добровольцем в 2023-м году. Для нас это было неожиданностью. Сказал маме не говорить, что он пошел в военкомат, что он решил служить. Все равно мы его провели в военкомат, в ТЦК. Он шел по предписанию в одно подразделение, к своему знакомому, в минометное подразделение", — рассказал продюсер.

У юноши была припись, он пошел в "учебку" с надеждой, что попадет потом к своему знакомому в минометное подразделение, которое тогда стояло под Купянском. Но через неделю его забрали на обучение в Британию, после чего Сергей оказался в ДШВ.

"И только в прошлом году он мне сказал: "Я понял, чего меня забрали в ДШВ"... Оказывается, учебка была десантуры. Он сказал: "Учебка нереально крутая". Ему очень понравилась та учебка. А оказывается, это была учебка британских штурмовых войск", — пояснил Кондратюк-старший.

Плохое зрение

По словам звездного отца, у его сына плохое зрение, но это не помешало ему присоединиться к армии.

"У Сережи минус 6 звезд. Когда он поступил туда, на место дислокации, ему сказал командир: "А зачем мне крота прислали?" Он: "В смысле, крота?" "Ну у тебя какое зрение, минус 6?". Потом его перераспределили. Служит. Ворчит. Потому что армия — это немножко не его, но он служит", — говорит продюсер.

Сейчас дома Сергею побывать удается нечасто. К тому же, его сейчас собираются сделать начальником подразделения.

"Ничего не сделаешь, это его решение", — сказал Кондратюк.

