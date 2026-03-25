Тополя відповіла на закиди, що вона "прибрала" відомого блогера

Українська співачка Олена Тополя відповіла на припущення, що вона начебто причетна до мобілізації блогера-пліткаря Богдана Беспалова, який буквально сьогодні підтвердив, що справді долучився до війська.

В Instagram артистки прихильники блогера почали писати багато коментарів з хейтом, а Тополя їх начебто видаляє. На один з коментарів вона відповіла, що не причетна до мобілізації Беспалова.

"Я нікого не прибирала. Слава Господу. Не одного Беспалова забрирають… Давайте про всіх чоловіків згадаємо. Всі здорові і спроможні можуть опинитися там, це не я придумала, це військовий стан країни. Всім гарного дня!" — написала Тополя.

Олена Тополя відповіла на закиди Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі розділилися у своїх думках:

"Беспалов просто ухилянт. Просто він чогось ховався від служби, тож все по закону він пішов служити".

"Так нема фактів, що Олена причетна до якогось замовлення вашого кумира. Заспокойтесь".

"Олена, не приховуйте коментарі користувачів".

"Боїться, бо рано чи пізно все випливає на зовню. І як співачка фігова, і як актриса не склалася", — йдеться в дописі в Telegram-каналі Беспалова.

Тополя "замовила" Беспалова?

Нещодавно естонський блогер-пліткар Антон S розповів, що йому написало анонімне джерело з Києва з інформацією, начебто співачка особисто була залучена в процес мобілізації Беспалова.

"Я була свідком того, як організовували стеження за Богданом. Замовницею цього дійства стала недоспівачка Олена Тополя. Вона зуб точила на нього з грудня, коли він зливав правдиві плітки про її алкоголізм та переривання від Потапа. У січні вона опинилася за бортом шоубізу і разом з командою було прийняте рішення злити її хоум-відео з молодим коханцем. Вони вирішили піти по стопах Кім Кардашʼян", — прочитав лист блогер.

Після того, як скандальне відео Богдан НЕ поширив, Тополя начебто вирішила його "замовити". На ці звинувачення Олена не відповідала. Сам Богдан прямо співачку не звинувачував, проте не одноразово натякав на це.

