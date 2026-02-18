Тополю після зливу приватного відео звинуватили у викраденні відомого блогера

Естонський блогер-пліткар Антон S прокоментував зникнення свого українського колеги Богдана Беспалова в січні. За словами естонця, його начебто "замовила" співачка Олена Тополя.

Блогер розповів, що саме йому написала "пташка" з Києва. Невідома жінка повідомила, що за Беспаловим було організовано стеження.

Тополя "замовила" Беспалова?

"Памʼятаєте, зник український пліткар Богдан Беспалов? Як зник? Взяли його в Києві, в публічному місці і декілька днів про нього ні слуху, ні духу. І опинився він на війні. Ну як, у навчальному центрі зараз. Хлопця взяли цілеспрямовано, тобто йшли за ним. ТЦК йшли за хлопцем спеціально, Знали, кого брати", — сказав Антон.

За словами естонського блогера, Богдана дуже не любили публічні люди.

"Скільки ворогів він собі нажив", — зазначив естонець.

Він зізнався, що казав колезі, аби той виїжджав у Європу, але Богдан відмовлявся.

"Думали, Тіна Кароль. Думали, Боже, хто б міг на нього спутити всіх собак? На війну забрали, любі мої", — додав Антон S.

Втім, на днях естонцю написало анонімне джерело з Києва.

"Я була свідком того, як організовували стеження за Богданом. Замовницею цього дійства стала недоспівачка Олена Тополя. Вона зуб точила на нього з грудня, коли він зливав правдиві плітки про її алкоголізм та переривання від Потапа. У січні вона опинилася за бортом шоубізу і разом з командою було прийняте рішення злити її хоум-відео з молодим коханцем. Вони вирішили піти по стопах Кім Кардашʼян", — прочитав лист блогер.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

При чому тут Тополя

До того ж, за словами естонця, Олена спочатку начебто пустила чутки, що злив відео її колишній чоловік Тарас Тополя, аби "насолити".

"Тепер щодо Богдана, був розроблений цілий план. Розрахунок був, що він поведеться і почне шерити її відео", — розповів Антон.

Але блогер тоді, навпаки, закликав інших людей, які отримали відео, не поширювати його.

"Це дуже розізлило Альошу і її піарників. Адже все йшло не за планом", — додав естонець.

Тоді підключилися піарники, які створили фейкові Telegram-канали начебто від імені Беспалова, які шерили те саме відео, що блогер вчасно помітив та заблокував їх.

Уже після цього співачка начебто "замовила" Беспалова.

Наразі коментарів Олени Тополі щодо цього не було. А у спільноті Богдана відреагували так: "Хто ще не бачив — естонець Антон S назвав імʼя замовниці зникнення Богдана. І ні, це не Тіна. Озвучене шокує".

