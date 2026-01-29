"Він живий": відомого блогера, який раптово зник, ймовірно, через мобілізацію, знайшли

Відомий український блогер-пліткар Богдан Беспалов, з яким кілька днів не було жодного зв’язку, живий. Про це повідомили в його спільноті.

Відповідне повідомлення з’явилося на каналі BespaLOVmedia в Threads 29 січня. У ньому зазначається, що Богдана знайшли, він живий, однак інших деталей наразі публічно не розголошують.

Богдана Беспалова знайшли Фото: Threads

Богдан Беспалов зник: що відомо

24 січня Богдан Беспалов записав голосове повідомлення у своєму Telegram-каналі, в якому попередив, що певний час не виходитиме на зв’язок.

У зверненні він наголосив, що пише сам, його канали не зламані, та подякував підписникам за підтримку, пообіцявши повернутися з новими випусками.

Після цього блогер зник з інформаційного простору. Протягом кількох днів у його каналах не з’являлося жодних оновлень.

Згодом канал "Злива" повідомив, що в медійній тусовці ширяться чутки про можливу мобілізацію Богдана Беспалова. За інформацією журналістів, він міг поїхати до навчальної частини.

Блогер Богдан Беспалов Фото: Instagram

"Переслідування" Беспалова

У Telegram-каналі "Дочка самурая" чутки, що зараз Богдан у "навчальному центрі" після його викрадення ТЦК, називають "переслідуванням".

"Це не була типова бусифікація чи мобілізація за законами. Переслідування. Це повʼязують із нещодавнім скандалом щодо співачки, яка жостко зашкварилась в дуже непотрібний для себе момент. Богдан постраждав як єдиний видимий соціальний прокурор", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Богдан Беспалов назвав Дмитра Кулебу та його наречену "Бонні і Клайд" та звинуватив їх у відірваності від реалій життя українців під час війни.

Блогер раніше казав, що, попри зневіру, не хоче покидати Україну.

Крім того, Богдан розповідав, що йому неодноразово погрожували після висвітлення соціальних тем.