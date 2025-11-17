"Викинули, як шмат мʼяса": відомий пліткар розповів про бусифікацію у ТЦК

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов уперше розповів про зустріч з ТЦК у Києві. Зокрема, йому неодноразово погрожували після висвітлення соціальних тем.

Беспалов прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк та розповів, що йому час від часу пропонують гроші за "мовчання".

"Зараз вже ні. Погрози були спочатку, перша погроза була від Яценюка з максимальною спробою тиснути на мене. Не вийшло. Я дуже класно його обіграв, і йому довелося заспокоїтися швидко. Хоча це була вимога вибачитися публічно. Ледве не на коліна ставати. В мене є всі ці скріни, я їх нікуди не дівав", — зазначив блогер.

Богдан Беспалов

Погрози Богдану Беспалову

Пліткар наголосив, що не перший рік працює у цій сфері, тому знає, що таке політика та комунікація.

"В мене є на кожного козир у рукаві. Просто є багато речей, який я не озвучую в блозі взагалі", — сказав Беспалов.

Зокрема, блогер наголосив, що соціальні теми тільки применшують його заробітки, адже YouTube ставиться вимогливіше до таких тем, тому може "різати" монетизацію.

"Я не набиваю собі кредит. Я ж кажу, я собі більше шкоди наношу, особливо з тим одеським випадком, коли викрали чоловіка, у якого на очах поліцейська збила його доньку. Мені погрожували з ТЦК. Мене заберуть, мене убʼють. Мене відправлять одразу в штурмовики, де рибкам мене згодують, як мені сказали", — розповів Богдан.

Зустріч з ТЦК

Також блогер наголосив, що демонстрував у соцмережах статус своїх військо-облікових документів.

"Стосовно теми. Стабільна історія, не тільки з ТЦК. Ну, я вигораю. Що мені брехати. Я людина, яка вигорає. Для мене це, як боротьба з повітряним л**ном. Є ІПСО, це правда. Є кейси, які підіграють росіянам. Це правда. Не можна всіх гребти під одну гребінку. Але те, що я абсолютно невміняємі кейси, я власним досвідом це пройшов. Я йшов на Оболоні, нікого не чіпаючи. У мене є "Резерв", дані оновлені, ВЛК всі пройдені з 2022 року. Які можуть бути питання. Йду до метро. Якраз на благодійний захід. Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусік і повезли", — розповів блогер.

За словами Богдана, його відпустили, бо "злякалися синьої галочки".

"Вони ж одразу забрали все, щоб в мене не було можливості ні подзвонити, ні прокомунікувати. Те, з чим я зіштовхнувся, це вже викрадення. Я говорю: "Зайдіть в мій Instagram". Їм же таке не кажуть кожень день. Зайшли: "А ти што журналіст?". Російською, до речі", — пригадав Беспалов.

Після цього біля клініки, де проходять ВЛК, його "викинули, як шмат мʼяса".

Також блогер зізнався, що, попри зневіру, він наразі не хоче покидати Україну.

