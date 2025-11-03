"Я не шкодую": Суханов про виїзд за кордон, підтримку Темляка та інтервʼю з Ротару (відео)

Український телеведучий Олексій Суханов розповів про спілкування з родиною Софії Ротару, виїзд до Латвії під час війни та публічну підтримку Костянтина Темляка, якого звинуватили в домашньому насильстві.

Журналіст прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк. Під час розмови вони порушили низку тем — скандальних, особистих, чуток у мережі.

Олексій Суханов розповів про виїзд за кордон під час війни

Виїзд за кордон

Влітку 2025 року Суханов побував у Юрмалі, де в нього є квартира.

"Я виїжджав за чинним законодавством. Зараз законодавство дозволяє, якщо в тебе є відпустка. Я, до речі, про це не знав. Мені повідомили юристи. Уряд прийняв таке розпорядження. Я написав заяву на відпустку і канал надав мені відповідну довідку, що я працюю там. І я собі поїхав, маючи на руках зворотній квиток", — зізнався телеведучий.

Суханов додав, що поїхав лише на 5 днів, хоча планував на більше. Він має раз на рік виїжджати до Латвії та сплачувати там за свою квартиру. Журналіст зізнався, що не хоче продавати там нерухомість.

"Для того, щоб продавати там квартиру, там треба бути. Я ж не можу там бути. Навіть якщо б мені сказали: "Ось, Суханов, їдь продавай. Коли продаси — повернешся". Але я так не можу. Я би не поїхав так, бо робота і все. На відстані мені важче", — каже ведучий.

Олексій Суханов Фото: Instagram

Підтримка Темляка

Влітку 2025 року телеведучий неочікувано підтримав актора Костянтина Темляка, заявивши, що, на його думку, той усвідомив свої помилки та змінився. При цьому Суханов наголошував, що не виправдовує насильства і співчуває постраждалій стороні.

"Я не шкодую, тому що перш за все я підтримав не Темляка Костянтина, а я підтримав норму законодавства. Я проти самосуду. Я вже говорив про атмосферу хейту, у якому ми живемо і який вбиває нас. Тільки правоохоронці, тільки суд можуть назвати людину злодієм, злочинцем. Я проти того, аби впливати, тиснути на людину, в будь-який спосіб намагатися її добити, тому що це поза межами чинного законодавства. Я проти, щоб влаштовувати все те, що було влаштована інстаграмною юрбою", — відповів журналіст на запитання Аліни Доротюк щодо підтримки обвинуваченого в абʼюзі актора.

Суханов додав, що хейту тоді "вистачило" і на самого актора, і на його колишню дівчину. Сам ведучий не хоче довіряти своє життя "інстаграмним суддям".

"А розлючені люди в соціальних мережах — це емоції. А під впливом емоцій ми багато чого можемо зробити не те", — каже Олексій.

Влітку Костянтина Темляка звинуватили в домашньому насильстві Фото: Instagram

Інтервʼю з Ротару

Раніше телеведучий заінтригував словами про те, що Софія Ротару, яка живе в Києві під час війни, може дати перше велике інтервʼю за довгий час.

"Я не сказав, що я спілкуюся час від часу. Я сказав, що я підтримую контакт. Підтримувати контакт можна з сімʼєю, наприклад. А можна з Софією Михайлівною. З Софією Михайлівною особистий контакт я не підтримую, на превеликий жаль. Бо для мене це було б за честь. А з сімʼєю я контактую", — сказав Суханов.

На пряме запитання про інтервʼю журналіст знайшов відмовку.

"Давай не будемо квапити події. Я вже зауважив, завжди людина має йти на інтервʼю, коли вона готова — готова і внутрішньо, морально, фізично. Це вкрай важливо. Ми маємо ставитися з повагою. І надати час. Все буде. Ти про це теж дізнаєшся. Я не буду від тебе приховувати", — наголосив телеведучий.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

