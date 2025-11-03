"Я не жалею": Суханов о выезде за границу, поддержке Темляка и интервью с Ротару (видео)

Украинский телеведущий Алексей Суханов рассказал об общении с семьей Софии Ротару, выезде в Латвию во время войны и публичной поддержке Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии.

Журналист пришел на интервью к Алине Доротюк. Во время разговора они затронули ряд тем — скандальных, личных, слухов в сети.

Алексей Суханов рассказал о выезде за границу во время войны

Выезд за границу

Летом 2025 года Суханов побывал в Юрмале, где у него есть квартира.

"Я выезжал по действующему законодательству. Сейчас законодательство позволяет, если у тебя есть отпуск. Я, кстати, об этом не знал. Мне сообщили юристы. Правительство приняло такое распоряжение. Я написал заявление на отпуск и канал предоставил мне соответствующую справку, что я работаю там. И я себе поехал, имея на руках обратный билет", — признался телеведущий.

Суханов добавил, что поехал только на 5 дней, хотя планировал на большее. Он должен раз в год выезжать в Латвию и платить там за свою квартиру. Журналист признался, что не хочет продавать там недвижимость.

"Для того, чтобы продавать там квартиру, там надо быть. Я же не могу там быть. Даже если бы мне сказали: "Вот, Суханов, езжай продавай. Когда продашь — вернешься". Но я так не могу. Я бы не поехал так, потому что работа и все. На расстоянии мне труднее", — говорит ведущий.

Алексей Суханов Фото: Instagram

Поддержка Темляка

Летом 2025 года телеведущий неожиданно поддержал актера Константина Темляка, заявив, что, по его мнению, тот осознал свои ошибки и изменился. При этом Суханов подчеркивал, что не оправдывает насилия и сочувствует пострадавшей стороне.

"Я не жалею, потому что прежде всего я поддержал не Темляка Константина, а я поддержал норму законодательства. Я против самосуда. Я уже говорил об атмосфере хейта, в которой мы живем и которая убивает нас. Только правоохранители, только суд могут назвать человека вором, преступником. Я против того, чтобы влиять, давить на человека, любым способом пытаться его добить, потому что это за пределами действующего законодательства. Я против, чтобы устраивать все то, что было устроено инстаграмной толпой", — ответил журналист на вопрос Алины Доротюк о поддержке обвиняемого в абьюзе актера.

Суханов добавил, что хейта тогда "хватило" и на самого актера, и на его бывшую девушку. Сам ведущий не хочет доверять свою жизнь "инстаграмным судьям".

"А разъяренные люди в социальных сетях — это эмоции. А под влиянием эмоций мы многое можем сделать не то", — говорит Алексей.

Летом Константина Темляка обвинили в домашнем насилии Фото: Instagram

Интервью с Ротару

Ранее телеведущий заинтриговал словами о том, что София Ротару, которая живет в Киеве во время войны, может дать первое большое интервью за долгое время.

"Я не сказал, что я общаюсь время от времени. Я сказал, что я поддерживаю контакт. Поддерживать контакт можно с семьей, например. А можно с Софией Михайловной. С Софией Михайловной личный контакт я не поддерживаю, к большому сожалению. Потому что для меня это было бы за честь. А с семьей я контактирую", — сказал Суханов.

На прямой вопрос об интервью журналист нашел отговорку.

"Давай не будем торопить события. Я уже отметил, всегда человек должен идти на интервью, когда он готов — готов и внутренне, морально, физически. Это крайне важно. Мы должны относиться с уважением. И предоставить время. Все будет. Ты об этом тоже узнаешь. Я не буду от тебя скрывать", — подчеркнул телеведущий.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

