"Мне плевать": Алексей Суханов заговорил о свадьбе с любимым человеком (фото)
Известный украинский телеведущий ответил на ряд вопросов относительно своей личной жизни. Он пообщался с ведущей программы светских новостей и прокомментировал слухи.
Алексей Суханов, который стал популярным как ведущий шоу "Говорит Украина", скрывает свою вторую половинку. В эфире программы "Наедине с Гламуром" ведущий резко высказался о людях, которые критикуют его за фото, на котором он целуется с мужчиной.
"Это вполне нормальное явление, а то, что заложено церковью и советчиной в ваши головы — это глупость. Избавляйтесь от этого — мой единственный вам совет, а я буду жить так, как я хочу. И мне плевать, что вы думаете", — ответил Алексей Суханов.
Далее журналистка поинтересовалась, планирует ли он свадьбу и усыновление ребенка, ведь в сети об этом ходит много слухов.
"У меня нет такой мечты, как свадьба. Есть ли эта мечта у моего любимого человека? Ну вроде тоже нет. Я вам обещаю сегодня переспросить у него. Если мой любимый человек мечтает об этом, то это обязательно будет сделано", — прокомментировал он.
Высказавшись об усыновлении, ведущий подтвердил, что это возможно в будущем.
"Когда он (малыш — Ред.) появится, то вы первыми об этом узнаете. Просто надо решиться на это... Без 100% уверенности того, что я смогу, и человек с места не сдвинется, и человек с места не сдвинется", — добавил Алексей.
