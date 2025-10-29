"Мені плювати": Олексій Суханов заговорив про весілля з коханою людиною (фото)

Відомий український телеведучий відповів на низку запитань щодо свого особистого життя. Він поспілкувався з ведучою програми світських новин й прокоментував чутки.

Олексій Суханов, який став популярним як ведучий шоу "Говорить Україна", приховує свою другу половинку. В ефірі програми "Наодинці з Гламуром" ведучий різко висловився про людей, які критикують його за фото, на якому він цілується з чоловіком.

"Це цілком нормальне явище, а те, що закладено церквою і радянщиною у ваші голови — це дурня. Позбавляйтеся цього — моя єдина вам порада, а я буду жити так, як я хочу. І мені плювати, що ви думаєте", — відповів Олексій Суханов.

Далі журналістка поцікавилась, чи планує він весілля та всиновлення дитини, адже в мережі про це ходить багато чуток.

"У мене немає такої мрії, як весілля. Чи є ця мрія у моєї коханої людини? Ну наче теж немає. Я вам обіцяю сьогодні перепитати у неї. Якщо моя кохана людина мріє про це, то це обов’язково буде зроблено", — прокоментував він.

Відео дня

Олексій Суханов не відкидає ідеї щодо весілля Фото: Instagram

Висловившись про всиновлення, ведучий підтвердив, що це можливо у майбутньому.

"Коли він (малюк) з’явиться, то ви першими про це дізнаєтесь. Просто треба зважитися на це… Без 100% впевненості того, що я зможу, та людина з місця не зрушить, та людина з місця не зрушить", — додав Олексій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" різко засудив висловлювання народного депутата Мар'яни Безуглої щодо ЛГБТ-спільноти.

Також він різко виступив проти можливих концертів російських артистів в Україні.

Крім того, Суханов вчергове відповів на критику через підтримку Темляка.