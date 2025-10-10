"Она с Украиной": Суханов рассказал о своих разговорах с Софией Ротару

Украинская певица София Ротару может дать первое большое интервью с начала полномасштабной войны украинской прессе. Артистка находится сейчас в Украине, однако не спешит говорить публично.

Related video

Об этом рассказал телеведущий Алексей Суханов латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм". На вопрос, готовится ли народная артистка к интервью, Суханов подтвердил, что София Михайловна находится в Украине и уже почти готова к разговору с медиа.

Ведущий призвал с пониманием относиться к Ротару и не осуждать ее за молчание, отметив, что знаменитость переживает непростой период.

"Это я точно знаю, мы общаемся. Она хочет дать интервью, она готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, что главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время, потому что, ну, ведь у каждого свой порог вот этой, вот этой боли и непереносимости, и усталости, и опустошенности", — подчеркнул телеведущий.

Где сейчас София Ротару

После 24 февраля 2022 года артистка не делала публичных заявлений относительно российского полномасштабного вторжения, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники. В частности, София Михайловна постоянно поздравляет в соцсетях своих родных с днями рождения.

Родная сестра певицы Аурика Ротару говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

На свой 78-й день рождения в августе 2025 года София Ротару показала ряд кадров из столицы. А потом гостила в родном селе Маршинцы на Буковине.

София Ротару Фото: instagram sofiarotaru.official

Напомним, Фокус ранее писал, что:

24-летняя внучка Софии Ротару посетила показ бренда Alaïa в рамках Недели моды в Париже.

Россияне пишут, что сын украинской певицы Руслан Евдокименко якобы имеет российское гражданство с 2015 года.

Кроме того, артистка переписала элитную квартиру в Москве на своего сына Руслана.