Сын Ротару якобы имеет российское гражданство и платит налоги РФ, — росСМИ (фото)

Россияне пишут, что единственный сын украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, якобы имеет российское гражданство с 2015 года. Мужчина якобы пытается сохранить право собственности на отель "Вилла София" в оккупированном Крыму.

Такая информация появилась в росСМИ, в частности SHOT. Как пишут пропагандисты, Евдокименко получил паспорт РФ еще в ноябре 2015-го и до сих пор платит налоги в российскую казну.

В 2016 году сын артистки зарегистрировал в стране-агрессоре ФЛП и стал директором ООО "Вилла София". Владелицей отеля в Ялте оставалась сама Ротару. До 2019-го бизнес приносил звездной семье доход в размере более 2 миллионов рублей (около 600 000 грн).

Вилла Софии Ротару в Крыму Фото: Instagram

Впрочем, в 2020 году отель якобы принес убытков на сумму 6 миллионов рублей (1 800 000 грн), а через год Евдокименко закрыл ФЛП. Тогда звезда эстрады переписала виллу на своего единственного наследника. Как отмечают российские медиа, Руслан Евдокименко до сих пор указан как владелец бизнеса и имеет российский паспорт. Более того, тот якобы платит имущественный налог в казну РФ.

София Ротару с сыном Фото: Instagram

Вилла Софии Ротару в Крыму

В 2015 году Евдокименко делился фото с той самой виллы в Ялте. Отметим, что после 2014 года, оккупации РФ украинского полуострова, расчет в отеле начали проводить рублями и принимать заказы на российский номер телефона.

В 2019 году на странице виллы в Instagram сообщили, что уходят на паузу.

"Уважаемые друзья, отель VILLA SOFIA приостанавливает свою деятельность в связи с предстоящей реконструкцией", — написали тогда.

А следующий и последний пост был сделан в 2021 году. Сейчас локацией Instagram-страницы отеля отмечается Италия.

Руслан Евдокименко с женой в Крыму Фото: Instagram

