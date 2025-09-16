Син Ротару нібито має російське громадянство та платить податки РФ, — росЗМІ (фото)

Росіяни пишуть, що єдиний син української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, нібито має російське громадянство з 2015 року. Чоловік начебто намагається зберегти право власності на готель "Вілла Софія" в окупованому Криму.

Така інформація з'явилася в росЗМІ, зокрема SHOT. Як пишуть пропагандисти, Євдокименко отримав паспорт РФ ще в листопаді 2015-го і досі сплачує податки в російську казну.

У 2016 році син артистки зареєстрував у країні-агресорці ФОП і став директором ТОВ "Вілла Софія". Власницею готелю в Ялті залишалася сама Ротару. До 2019-го бізнес приносив зірковій родині дохід у розмірі понад 2 мільйони рублів (близько 600 000 грн).

Вілла Софії Ротару в Криму Фото: Instagram

Втім, у 2020 році готель начебто приніс збитків на суму 6 мільйонів рублів (1 800 000 грн), а через рік Євдокименко закрив ФОП. Тоді зірка естради переписала віллу на свого єдиного спадкоємця. Як зазначають російські медіа, Руслан Євдокименко досі вказаний як власник бізнесу і має російський паспорт. Ба більше, той нібито сплачує майновий податок у казну РФ.

Софія Ротару із сином Фото: Instagram

Вілла Софії Ротару в Криму

У 2015 році Євдокименко ділився фото з тієї самої вілли в Ялті. Зазначимо, що після 2014 року, окупації РФ українського півострова, розрахунок у готелі почали проводити рублями та приймати замовлення на російський номер телефону.

У 2019 році на сторінці вілли в Instagram повідомили, що йдуть на паузу.

"Шановні друзі, готель VILLA SOFIA призупиняє свою діяльність у зв'язку з майбутньою реконструкцією", — написали тоді.

А наступний і останній пост був зроблений у 2021 році. Наразі локацією Instagram-сторінки готелю зазначається Італія.

Руслан Євдокименко з дружиною в Криму Фото: Instagram

Крім того, артистка переписала елітну квартиру в Москві на свого сина.