Онука Софії Ротару "засвітилася" поруч із Дональдом Трампом (фото)

Софія Євдокименко відвідала одну з найпрестижніших тенісних подій світу — US Open у Нью-Йорку. Дівчина поділилася атмосферними кадрами з турніру та сімейними знімками.

Онука легендарної української співачки Софії Ротару побувала на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У своєму Instagram вона виклала серію відео та фото з трибун, де разом із нею була її мама, Світлана Євдокименко.

Серед опублікованих кадрів — селфі з матір’ю та знімки, зроблені під час матчу. На задньому плані можна помітити також американського президента Дональда Трампа та його радника Стівена Віткоффа, які спостерігали за грою з VIP-ложі.

Софія Євдокименко Фото: Instagram Софія Євдокименко з мамою Фото: Instagram

Онука Ротару: що відомо про Софію Євдокименко

Соня Євдокименко, онука легендарної співачки Софії Ротару, уже тривалий час мешкає у Сполучених Штатах. Там вона здобуває освіту, працює в модельному бізнесі та розвиває власний бренд косметики для догляду за шкірою, про який детальніше розповідала у своєму Instagram-блозі.

У 2024 році дівчина вперше підтвердила роман із американським підприємцем і спадкоємцем великої бізнес-династії Максом Лернером, чия сім’я володіє статками понад мільярд доларів. До цього Соню пов’язували стосунки з ІТ-підприємцем Денисом Ждановим.

Зараз Євдокименко проживає у Нью-Йорку, де раніше навчалася в престижній Parsons School of Design. Попри активне світське життя, вона намагається зберігати особисті стосунки подалі від зайвої уваги.

