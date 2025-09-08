Внучка Софии Ротару "засветилась" рядом с Дональдом Трампом (фото)

София Евдокименко посетила одно из самых престижных теннисных событий мира — US Open в Нью-Йорке. Девушка поделилась атмосферными кадрами с турнира и семейными снимками.

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару побывала на Открытом чемпионате США по теннису. В своем Instagram она выложила серию видео и фото с трибун, где вместе с ней была ее мама, Светлана Евдокименко.

Среди опубликованных кадров — селфи с матерью и снимки, сделанные во время матча. На заднем плане можно заметить также американского президента Дональда Трампа и его советника Стивена Уиткоффа, которые наблюдали за игрой из VIP-ложи.

София Евдокименко Фото: Instagram София Евдокименко с мамой Фото: Instagram

Внучка Ротару: что известно о Софии Евдокименко

Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, уже длительное время живет в Соединенных Штатах. Там она получает образование, работает в модельном бизнесе и развивает собственный бренд косметики для ухода за кожей, о котором подробнее рассказывала в своем Instagram-блоге.

В 2024 году девушка впервые подтвердила роман с американским предпринимателем и наследником крупной бизнес-династии Максом Лернером, чья семья владеет состоянием более миллиарда долларов. До этого Соню связывали отношения с ИТ-предпринимателем Денисом Ждановым.

Сейчас Евдокименко проживает в Нью-Йорке, где ранее училась в престижной Parsons School of Design. Несмотря на активную светскую жизнь, она старается сохранять личные отношения подальше от лишнего внимания.

