78-летняя София Ротару "засветилась" без макияжа и фотошопа (фото)

В сети появилось свежее фото 78-летней певицы Софии Ротару, которая, по словам ее сестры Аурики, во время войны продолжает жить в Киеве. Снимок был сделан 22 августа 2025 года.

Новое фото Ротару появилось на ее фан-странице в Instagram. Поклонникам народной артистки удалось "поймать" ее во время прогулки по улицам столицы.

На фотографии звезда эстрады позировала в повседневном образе, без макияжа и в черных солнцезащитных очках. Волосы София Михайловна распустила. Более того, перед камерой она предстала без фотошопа и фильтров.

"София Михайловна. Киев. 22.08.2025", — написали фаны знаменитости, а она в свою очередь уже лайкнула этот пост.

София Ротару встретилась с фаном Фото: Instagram

Где сейчас София Ротару

После начала большой войны 24 февраля 2022 года народная артистка не делала публичных заявлений относительно российской агрессии, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники. В частности, она постоянно публично поздравляет своих родных с днями рождения.

Родная сестра артистки Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

На свой 78-й день рождения Ротару показала ряд кадров из украинской столицы. А потом "засветилась" в родном селе Маршинцы на Буковине.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

