78-летняя София Ротару "засветилась" без макияжа и фотошопа (фото)
В сети появилось свежее фото 78-летней певицы Софии Ротару, которая, по словам ее сестры Аурики, во время войны продолжает жить в Киеве. Снимок был сделан 22 августа 2025 года.
Новое фото Ротару появилось на ее фан-странице в Instagram. Поклонникам народной артистки удалось "поймать" ее во время прогулки по улицам столицы.
На фотографии звезда эстрады позировала в повседневном образе, без макияжа и в черных солнцезащитных очках. Волосы София Михайловна распустила. Более того, перед камерой она предстала без фотошопа и фильтров.
"София Михайловна. Киев. 22.08.2025", — написали фаны знаменитости, а она в свою очередь уже лайкнула этот пост.
Где сейчас София Ротару
После начала большой войны 24 февраля 2022 года народная артистка не делала публичных заявлений относительно российской агрессии, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники. В частности, она постоянно публично поздравляет своих родных с днями рождения.
Родная сестра артистки Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".
На свой 78-й день рождения Ротару показала ряд кадров из украинской столицы. А потом "засветилась" в родном селе Маршинцы на Буковине.
