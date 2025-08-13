78-летняя София Ротару тайно приехала в родное село: ее сестра показала фото

Легендарная украинская певица София Ротару посетила село Маршинцы Черновицкой области в день своего 78-го дня рождения. Сама артистка не афишировала свой визит и ничего не комментировала в собственных соцсетях.

О приезде Софии Ротару на малую Родину сообщила ее сестра, Лидия, в своем Facebook в воскресенье, 10 августа. Звезда эстрады, вероятно, провела свой день рождения в селе Маршинцы на Буковине, где родилась и выросла.

Лидия Ротару поделилась трогательным снимком, на котором сестры позируют в обнимку с букетами цветов. "7 августа 2025 года, Маршинцы", — лаконично подписала фото родственница певицы.

Подписчики начали активно комментировать фотографию.

"Многая лета в счастье, любви, мире и добре. С росы и воды. Поздравляем!";

"Красавицы невероятные! Будьте здоровы и счастливы! Божьей Вам опеки!";

"Невероятно талантливые красавицы";

"Поздравляю! Чистого мирного неба!".

Возвращение в Украину

София Ротару долгое время не разглашала информацию о своем месте жительства. Однако накануне обнародовала фотографии, которые подтвердили ее пребывание в Украине.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский наградил Ротару знаком отличия "Национальная легенда Украины". После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года певица не делала публичных заявлений об агрессии, однако периодически реагировала на российские обстрелы украинских городов.

