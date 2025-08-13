78-річна Софія Ротару таємно приїхала у рідне село: її сестра показала фото

Легендарна українська співачка Софія Ротару відвідала село Маршинці Чернівецької області в день свого 78-го дня народження. Сама артистка не афішувала свій візит та нічого не коментувала у власних соцмережах.

Про приїзд Софії Ротару на малу Батьківщину повідомила її сестра, Лідія, у своєму Facebook в неділю, 10 серпня. Зірка естради, ймовірно, провела свій день народження в селі Маршинці на Буковині, де народилася та виросла.

Лідія Ротару поділилася зворушливим знімком, на якому сестри позують в обіймах з букетами квітів. "7 серпня 2025 року, Маршинці", — лаконічно підписала фото родичка співачки.

Софія Ротару з сестрою Лідією Фото: Facebook

Підписники почали активно коментувати світлину.

"Многії літа в щасті, любові, Мирі та добрі. З роси й води. Вітаємо!";

"Красуні неймовірні! Будьте здорові й щасливі! Божої Вам опіки!";

"Неймовірно талановиті красуні";

"Вітаю! Чистого мирного неба!".

Повернення до України

Софія Ротару тривалий час не розголошувала інформацію про своє місце проживання. Однак напередодні оприлюднила фотографії, які підтвердили її перебування в Україні.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський нагородив Ротару відзнакою "Національна легенда України". Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року співачка не робила публічних заяв щодо агресії, проте періодично реагувала на російські обстріли українських міст.

