78-річна Софія Ротару "засвітилася" без макіяжу та фотошопу (фото)

У мережі зʼявилося свіже фото 78-річної співачки Софії Ротару, яка, за словами її сестри Ауріки, під час війни продовжує жити в Києві. Знімок був зроблений 22 серпня 2025 року.

Нове фото Ротару з'явилося на її фан-сторінці в Instagram. Прихильникам народної артистки вдалося "зловити" її під час прогулянки вулицями столиці.

На світлині зірка естради позувала в повсякденному образі, без макіяжу та в чорних сонцезахисних окулярах. Волосся Софія Михайлівна розпустила. Ба більше, перед камерою вона постала без фотошопу та фільтрів.

"Софія Михайлівна. Київ. 22.08.2025", — написали фани знаменитості, а вона у свою чергу вже лайкнула цей допис.

Софія Ротару зустрілася з фаном Фото: Instagram

Де зараз Софія Ротару

Після початку великої війни 24 лютого 2022 року народна артистка не робила публічних заяв щодо російської агресії, проте періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст та державні свята. Зокрема, вона постійно публічно вітає своїх рідних з днями народження.

Рідна сестра артистки Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

На свій 78-й день народження Ротару показала низку кадрів з української столиці. А згодом "засвітилася" в рідному селі Маршинці на Буковині.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

