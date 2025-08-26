"Є свої нюанси": Фагот розкрив причину, чому Софія Ротару мовчить про війну

Український співак Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, пояснив, чому Софія Ротару не робить публічних заяв про війну РФ проти України. Він особисто знайомий і з народною артисткою, і з її родиною.

В інтерв’ю для Oboz.ua лідер гурту "ТНМК" заявив, що вони не бачилися під час повномасштабної війни, проте Фагот припускає, що справа може бути в активах Ротару.

"Наскільки я розумію, там є свої нюанси. Можливо, вона обережна через те, що має чимало активів на окупованих територіях. І ці питання поки не вирішені", — сказав співак.

Софія Ротару в Києві Фото: Instagram sofiarotaru.official

Разом з тим, Михайлюта зізнався, що під час війни він бачився із сином співачки Русланом Євдокименком. Їх поєднує захоплення мотоциклами: "Вже під час війни я бачився з її сином Русланом — ми обидва байкери. Якось на Різдво перетиналися у спільних друзів".

Де Софія Ротару

Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року співачка не робила публічних заяв щодо російської агресії, проте періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст та державні свята.

Рідна сестра артистки Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві, попри чутки в мережі про закордон: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

