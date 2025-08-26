"Есть свои нюансы": Фагот раскрыл причину, почему София Ротару молчит о войне

Украинский певец Олег Михайлюта, более известный как Фагот, объяснил, почему София Ротару не делает публичных заявлений о войне РФ против Украины. Он лично знаком и с народной артисткой, и с ее семьей.

Related video

В интервью для Oboz.ua лидер группы "ТНМК" заявил, что они не виделись во время полномасштабной войны, однако Фагот предполагает, что дело может быть в активах Ротару.

"Насколько я понимаю, там есть свои нюансы. Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены", — сказал певец.

София Ротару в Киеве Фото: instagram sofiarotaru.official

Вместе с тем, Михайлюта признался, что во время войны он виделся с сыном певицы Русланом Евдокименко. Их объединяет увлечение мотоциклами: "Уже во время войны я виделся с ее сыном Русланом — мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей".

Где София Ротару

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года певица не делала публичных заявлений относительно российской агрессии, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники.

Родная сестра артистки Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве, несмотря на слухи в сети о загранице: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

София Ротару посетила родное село Маршинцы Черновицкой области в день своего 78-го дня рождения.

Ротару 7 августа отметила 78-й день рождения. По этому случаю певица показалась на улицах Киева.

Кроме того, Фагот резко высказался об Андрее Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки и не хочет переводить свои русскоязычные хиты на украинский.