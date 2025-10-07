Внучка Софии Ротару показалась на Неделе моды в Париже (фото)

София Евдокименко, которая проживает в США, поразила подписчиков фотографиями из Парижа. Девушка приехала во французский город в рамках популярного события, посвященного моде.

Related video

Внучка легендарной певицы Софии Ротару продолжает покорять модные столицы мира. На этот раз 24-летняя модель посетила показ бренда Alaïa в рамках Недели моды в Париже. Об этом стало известно из фотографий, которые девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Для выхода София выбрала стильный total-denim look: синие джинсы, укороченный жакет в тон и белую рубашку, добавившую образу элегантности. Завершающим акцентом стала голубая сумочка, которая гармонично подчеркнула сдержанную роскошь ее стиля.

София Евдокименко Фото: Instagram София Евдокименко Фото: Instagram София Евдокименко Фото: Instagram Фото: Instagram

Реакции подписчиков

Пользователи соцсети восторженно отреагировали на новый образ Софии Евдокименко:

"Ты такая красивая";

"Красавица";

"Абсолютно потрясающе";

"Ну какие замечательные снимки вы сделали";

"Великолепная".

Что известно о внучке Софии Ротару

Соня Евдокименко, внучка легендарной певицы Софии Ротару, уже длительное время живет в Соединенных Штатах. Там она получает образование, работает в модельном бизнесе и развивает собственный бренд косметики для ухода за кожей, о котором подробнее рассказывала в своем Instagram-блоге.

В 2024 году девушка впервые подтвердила роман с американским предпринимателем и наследником крупной бизнес-династии Максом Лернером, чья семья владеет состоянием более миллиарда долларов. До этого Соню связывали отношения с ИТ-предпринимателем Денисом Ждановым.

Сейчас Евдокименко проживает в Нью-Йорке, где ранее училась в престижной Parsons School of Design. Несмотря на активную светскую жизнь, она старается сохранять личные отношения подальше от лишнего внимания.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, певица София Ротару показала архивный снимок со своим мужем.