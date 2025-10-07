Онука Софії Ротару показалася на Тижні моди в Парижі (фото)
Софія Євдокименко, яка проживає в США, вразила підписників світлинами з Парижу. Дівчина приїхала у французьке місто в межах популярної події, присвяченій моді.
Онука легендарної співачки Софії Ротару продовжує підкорювати модні столиці світу. Цього разу 24-річна модель відвідала показ бренду Alaïa у межах Тижня моди в Парижі. Про це стало відомо із світлин, які дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Для виходу Софія обрала стильний total-denim look: сині джинси, укорочений жакет у тон і білу сорочку, що додала образу елегантності. Завершальним акцентом стала блакитна сумочка, яка гармонійно підкреслила стриману розкіш її стилю.
Реакції підписників
Користувачі соцмережі захоплено відреагували на новий образ Софії Євдокименко:
- "Ти така красива";
- "Красуня";
- "Абсолютно приголомшливо";
- "Ну які чудові знімки ви зробили";
- "Чудова".
Що відомо про онучку Софії Ротару
Соня Євдокименко, онука легендарної співачки Софії Ротару, уже тривалий час мешкає у Сполучених Штатах. Там вона здобуває освіту, працює в модельному бізнесі та розвиває власний бренд косметики для догляду за шкірою, про який детальніше розповідала у своєму Instagram-блозі.
У 2024 році дівчина вперше підтвердила роман із американським підприємцем і спадкоємцем великої бізнес-династії Максом Лернером, чия сім’я володіє статками понад мільярд доларів. До цього Соню пов’язували стосунки з ІТ-підприємцем Денисом Ждановим.
Зараз Євдокименко проживає у Нью-Йорку, де раніше навчалася в престижній Parsons School of Design. Попри активне світське життя, вона намагається зберігати особисті стосунки подалі від зайвої уваги.
