Онука Софії Ротару показалася на Тижні моди в Парижі (фото)

Софія Євдокименко, яка проживає в США, вразила підписників світлинами з Парижу. Дівчина приїхала у французьке місто в межах популярної події, присвяченій моді.

Онука легендарної співачки Софії Ротару продовжує підкорювати модні столиці світу. Цього разу 24-річна модель відвідала показ бренду Alaïa у межах Тижня моди в Парижі. Про це стало відомо із світлин, які дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для виходу Софія обрала стильний total-denim look: сині джинси, укорочений жакет у тон і білу сорочку, що додала образу елегантності. Завершальним акцентом стала блакитна сумочка, яка гармонійно підкреслила стриману розкіш її стилю.

Реакції підписників

Користувачі соцмережі захоплено відреагували на новий образ Софії Євдокименко:

"Ти така красива";

"Красуня";

"Абсолютно приголомшливо";

"Ну які чудові знімки ви зробили";

"Чудова".

Що відомо про онучку Софії Ротару

Соня Євдокименко, онука легендарної співачки Софії Ротару, уже тривалий час мешкає у Сполучених Штатах. Там вона здобуває освіту, працює в модельному бізнесі та розвиває власний бренд косметики для догляду за шкірою, про який детальніше розповідала у своєму Instagram-блозі.

У 2024 році дівчина вперше підтвердила роман із американським підприємцем і спадкоємцем великої бізнес-династії Максом Лернером, чия сім’я володіє статками понад мільярд доларів. До цього Соню пов’язували стосунки з ІТ-підприємцем Денисом Ждановим.

Зараз Євдокименко проживає у Нью-Йорку, де раніше навчалася в престижній Parsons School of Design. Попри активне світське життя, вона намагається зберігати особисті стосунки подалі від зайвої уваги.

