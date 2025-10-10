"Вона з Україною": Суханов розказав про свої розмови з Софією Ротару

Українська співачка Софія Ротару може дати перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни українській пресі. Артистка перебуває наразі в Україні, проте не поспішає говорити публічно.

Related video

Про це розповів телеведучий Олексій Суханов латвійському YouTube-каналу "И Грянул Грэм". На запитання, чи готується народна артистка до інтерв’ю, Суханов підтвердив, що Софія Михайлівна перебуває в Україні та вже майже готова до розмови з медіа.

Ведучий закликав з розумінням ставитися до Ротару та не засуджувати її за мовчання, наголосивши, що знаменитість переживає непростий період.

"Це я точно знаю, ми спілкуємося. Вона хоче дати інтерв'ю, вона готується його дати, тому що, наскільки я знаю, для неї це дуже важливо, але поки вона не в тому стані і душевному, і, що головне, фізичному, щоб це зробити. Але слава Богу, вона тут, вона жива, вона з Україною. Ну, я гадаю, що це інтерв'ю буде. Просто треба дати людині час, тому що, ну, адже в кожного свій поріг ось цього, ось цього болю й непереносимості, і втоми, і спустошеності", — наголосив телеведучий.

Де зараз Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року артистка не робила публічних заяв щодо російського повномасштабного вторгнення, проте періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст та державні свята. Зокрема, Софія Михайлівна постійно вітає в соцмережах своїх рідних з днями народження.

Рідна сестра співачки Ауріка Ротару казала, що та останнім часом живе в Києві: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

На свій 78-й день народження в серпні 2025 року Софія Ротару показала низку кадрів зі столиці. А згодом гостювала в рідному селі Маршинці на Буковині.

Софія Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

24-річна онука Софії Ротару відвідала показ бренду Alaïa у межах Тижня моди в Парижі.

Росіяни пишуть, що син української співачки Руслан Євдокименко нібито має російське громадянство з 2015 року.

Крім того, артистка переписала елітну квартиру в Москві на свого сина Руслана.