"Выбросили, как кусок мяса": известный сплетник рассказал о бусификации в ТЦК

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов впервые рассказал о встрече с ТЦК в Киеве. В частности, ему неоднократно угрожали после освещения социальных тем.

Беспалов пришел на интервью к Алине Доротюк и рассказал, что ему время от времени предлагают деньги за "молчание".

"Сейчас уже нет. Угрозы были изначально, первая угроза была от Яценюка с максимальной попыткой давить на меня. Не получилось. Я очень классно его обыграл, и ему пришлось успокоиться быстро. Хотя это было требование извиниться публично. Чуть ли не на колени становиться. У меня есть все эти скрины, я их никуда не девал", — отметил блогер.

Богдан Беспалов

Угрозы Богдану Беспалову

Сплетник отметил, что не первый год работает в этой сфере, поэтому знает, что такое политика и коммуникация.

"У меня есть на каждого козырь в рукаве. Просто есть много вещей, который я не озвучиваю в блоге вообще", — сказал Беспалов.

Відео дня

В частности, блогер отметил, что социальные темы только уменьшают его заработки, ведь YouTube относится более требовательно к таким темам, поэтому может "резать" монетизацию.

"Я не набиваю себе кредит. Я же говорю, я себе больше вреда наношу, особенно с тем одесским случаем, когда похитили мужчину, у которого на глазах полицейская сбила его дочь. Мне угрожали из ТЦК. Меня заберут, меня убьют. Меня отправят сразу в штурмовики, где рыбкам меня скормят, как мне сказали", — рассказал Богдан.

Встреча с ТЦК

Также блогер отметил, что демонстрировал в соцсетях статус своих военно-учетных документов.

"Относительно темы. Стабильная история, не только с ТЦК. Ну, я выгораю. Что мне врать. Я человек, который выгорает. Для меня это, как борьба с воздушным г**ном. Есть ИПСО, это правда. Есть кейсы, которые подыгрывают россиянам. Это правда. Нельзя всех грести под одну гребенку. Но то, что я абсолютно невменяемые кейсы, я собственным опытом это прошел. Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", — рассказал блогер.

По словам Богдана, его отпустили, потому что "испугались синей галочки".

"Они же сразу забрали все, чтобы у меня не было возможности ни позвонить, ни прокоммуницировать. То, с чем я столкнулся, это уже похищение. Я говорю: "Зайдите в мой Instagram". Им же такое не говорят каждый день. Зашли: "А ты што журналист?". На русском, кстати", — вспомнил Беспалов.

После этого возле клиники, где проходят ВВК, его "выбросили, как кусок мяса".

Также блогер признался, что, несмотря на уныние, он сейчас не хочет покидать Украину.

