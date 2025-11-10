Певица Lama закрутила роман с мужчиной, младшим на 17 лет: как он сделал предложение (фото)

49-летняя украинская певица Lama (Наталья Дзенькив), которая уже девять лет находится в отношениях со своим возлюбленным Романом, рассказала, почему до сих пор не хочет выходить замуж и играть свадьбу.

Хотя избранник давно сделал ей предложение, Наталья призналась, что брак ее не привлекает. Звезда дала интервью Алине Доротюк.

Почему Lama не хочет свадьбу

Артистка вспомнила, как в детстве дедушка водил ее на кладбища, а на свадьбах она видела, как люди плачут.

"Я не люблю похороны и не люблю свадьбы. Не знаю, почему, но с детства у меня какие-то странные ассоциации с этими событиями", — говорит Lama.

Более того, исполнительнице после таких наблюдений казалось, что после свадьбы для женщины что-то заканчивается. Несмотря на то, что свадьба ее не привлекает, момент предложения руки и сердца Наталья хорошо помнит.

Роман, с которым они познакомились в Херсонской области после окончания тяжелых отношений певицы, устроил для нее сюрприз — украсил комнату лепестками роз и свечами.

Відео дня

"И тут он мне открывает кольцо, а я такая шокированная. Я потом говорю: "Ромка, давай еще раз, чтобы я могла насладиться моментом". И он сделал это еще раз", — говорит Lama.

Lama с бойфрендом Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Артистка убеждена, что счастье не зависит от официального статуса.

"Если мужчина ответственный и любит тебя, он и без штампа будет относиться серьезно. А если нет, то и свадьба ничего не изменит", — считает звезда.

Развод Lama и Виталия Телезина

В свое время артистка состояла в браке со звукорежиссером Виталием Телезиным, с которым вместе и работала. Им удалось сохранить хорошие отношения после разрыва.

"Мы пришли с ним к тому, что пришло время нам на тот момент разойтись. Также, наверное, слишком много музыки было. Хотя, с одной стороны, это классно. Я где-то скучаю по этому. Потому что когда мы были вместе, мы быстрее писали. Мы были больше в этой атмосфере, студия рядом, Виталик. Мы друг друга побуждали к этому. Тогда лучше пишутся песни. С другой стороны, надо как-то совместить семью. А мы такие две творческие личности. Мне кажется, мы вообще не до такого семейного. Когда мы вдвоем, например. Потому что друг друга воспитывает, каждый из нас влияет друг на друга. Тот человек, который с тобой, он всегда влияет на твое мировосприятие. И мы, возможно, в этой паре, наверное, не должны были быть мужем и женой", — делится Lama.

Певица добавила, что ее отношения сейчас, это "идеальная семья", но это не идеально для нее как для творческого человека.

Lama и Виталий Телезин Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Абьюз в отношениях

После Телезина Lama четыре года была в отношениях с мужчиной, имя которого она не стала раскрывать. Впрочем, они за те годы не жили вместе.

"Эти отношения как раз меня воспитали очень сильно: какой должен быть мужчина, и какой не должен", — говорит артистка.

Lama добавила, что те отношения неправильно начались. А со временем даже доходило до драки.

"У меня здоровье сдало. Я стала нетрудоспособна. Он мог всю ночь наговаривать. Мог душить. Когда я хотела что-то выяснить, он очень сильно был агрессивным", — признается знаменитость.

Через три месяца после разрыва Наталья познакомилась со своим теперешним бойфрендом.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, певица Ярина Квасний, известная исполнением народной песни "Паровая машина", теперь служит в Первом отдельном медицинском батальоне.