"Я не готова жертвовать": Lama объяснила, почему не хочет иметь детей

Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под псевдонимом Lama, объяснила свое решение не становиться мамой. В свои 49 лет артистка откровенно рассказала, что ее выбор базируется на желании жить в гармонии с собой и любимым.

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Украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под псевдонимом Lama, рассказала о своем сознательном решении не становиться матерью. В интервью Люкс ФМ 49 летняя артистка поделилась своим видением материнства и семейной жизни.

Lama призналась, что не планирует рожать детей, ведь ее вполне устраивает жизнь с любимым и забота о домашних любимцах. По словам певицы, она только сейчас почувствовала гармонию с собой и научилась получать удовольствие от жизни. Свою позицию Наталья открыто озвучила своему партнеру Роману, который моложе ее на 18 лет. Хотя сначала муж имел другие взгляды, со временем он поддержал ее выбор. Теперь пара наслаждается совместной жизнью без планов на отцовство.

"Сейчас у него такая же позиция, как и у меня. Но в начале отношений, когда между нами была сильная химия и взаимное увлечение, он говорил о желании иметь детей. Впоследствии, после серьезных разговоров, он сказал: "Ты знаешь, я тоже не хочу детей. Зачем они нам?" Мы понимаем, что нам достаточно наших собачек. Дети — это большая ответственность и серьезный труд. Чтобы воспитать ребенка, нужно быть готовым отказаться от определенной части себя, а я только сейчас научилась жить и наслаждаться жизнью. Я не готова жертвовать этим", — поделилась певица.

Артистка также отметила, что в случае неожиданной беременности она не будет прерывать ее, хотя страх перед родами остается сильным. Lama призналась, что опасается возможных осложнений и риска для жизни во время родов.

"Я думаю, что не стала бы прерывать беременность, если бы такое произошло, разве что при наличии серьезных медицинских показаний. Ведь мой возраст также играет важную роль — беременность в таком возрасте непростая. Однако одна из главных причин, почему я не хотела становиться мамой, — это страх перед родами", — призналась Lama.

Напомним, ранее мы писали, что известная певица рассказала, как из-за подруги осталась без последних средств.

Кроме этого, Фокус писал, что победительница "Холостяка" объяснила, почему не живет вместе с Александром Тереном.