"Должна была отдать": известная певица рассказала, как из-за подруги осталась без последних средств (видео)

Певица Lama признается, что сумма в 1000 долларов США, которую одолжила, были "последними деньгами". Она говорит, что деньги так и не вернулись к ней, но видит в этой истории важный для себя урок.

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Известная украинская певица Наталья Дзенькив, более известная под сценическим именем Lama, рассказала о том, как попала в неприятную ситуацию. Об этом исполнительница рассказала в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Lama признается, что несколько лет назад ее подруга взяла у нее довольно солидную сумму денег в размере 1000 долларов США. Однако впоследствии эти средства так и не вернулись к исполнительнице, хотя для певицы это были "последние деньги".

"Я подруге одолжила деньги. Это было на тот момент немного — 1000 долларов. Но тот период был сложным и деньги у меня были последние", — призналась певица.

Lama заявила, что уже давно не общается с этим человеком. Однако певица добавляет, что из этой ситуации усвоила важный урок.

"Возможно, я откупилась. Просто сейчас на эту ситуацию посмотрела по-другому. Я думаю, что должна была эти деньги отдать. Спасибо, что деньгами", — констатирует исполнительница.

Напомним, Фокус рассказывал, как бойфренд Леси Никитюк похвастался отдыхом в Буковеле. В своем Instagram он намекнул, что расходы на отдых взяла на себя его звездная возлюбленная.

Также сообщалось, что певица Alyosha назвала сумму, которую потратила на участие в "Евровидении". Артистка выступала на песенном конкурсе 14 лет назад. Алена Тополя на 55-м песенном конкурсе в Норвегии заняла 10 место.