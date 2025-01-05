"Мала віддати": відома співачка розповіла, як через подругу лишилася останніх коштів (відео)

Співачка Lama зізнається, що сума в 1000 доларів США, яку позичила, були "останніми грошима". Вона говорить, що гроші так і не повернулися до неї, але бачить в цій історії важливий для себе урок.

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Відома українська співачка Наталія Дзеньків, більш відома під сценічним ім'ям Lama, розповіла про те, як потрапила в неприємну ситуацію. Про це виконавиця розповіла у проєкті "33 питання від Люкс ФМ".

Lama зізнається, що декілька років тому її подруга взяла у неї доволі солідну суму грошей в розмірі 1000 доларів США. Однак згодом ці кошти так і не повернулися до виконавиці, хоча для співачки це були "останні гроші".

"Я подрузі позичила гроші. Це було на той момент небагато — 1000 доларів. Але той період був складним і гроші в мене були останні", — зізналася співачка.

Lama заявила, що вже давно не спілкується з цією людиною. Однак співачка додає, що з цієї ситуації засвоїла важливий урок.

"Можливо, я відкупилася. Просто зараз на цю ситуацію подивилась по-іншому. Я думаю, що мала ці гроші віддати. Дякую, що грошима", — констатує виконавиця.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як бойфренд Лесі Нікітюк похвалився відпочинком у Буковелі. У своєму Instagram він натякнув, що витрати на відпочинок взяла на себе його зіркова кохана.

Також повідомлялося, що співачка Alyosha назвала суму, яку витратила на участь у "Євробаченні". Артистка виступала на пісенному конкурсі 14 років тому. Олена Тополя на 55-му пісенному конкурсі у Норвегії посіла 10 місце.