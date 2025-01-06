"Я не готова жертвувати": Lama пояснила, чому не хоче мати дітей

Українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома під псевдонімом Lama, пояснила своє рішення не ставати мамою. У свої 49 років артистка відверто розповіла, що її вибір базується на бажанні жити в гармонії з собою та коханим.

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Українська співачка Наталя Дзеньків, більш відома під псевдонімом Lama, розповіла про своє свідоме рішення не ставати матір'ю. В інтерв'ю Люкс ФМ 49 річна артистка поділилася своїм баченням щодо материнства та сімейного життя.

Lama зізналася, що не планує народжувати дітей, адже її цілком влаштовує життя з коханим та турбота про домашніх улюбленців. За словами співачки, вона лише зараз відчула гармонію з собою та навчилася отримувати задоволення від життя. Свою позицію Наталя відкрито озвучила своєму партнеру Роману, який молодший за неї на 18 років. Хоча спочатку чоловік мав інші погляди, з часом він підтримав її вибір. Тепер пара насолоджується спільним життям без планів на батьківство.

"Зараз у нього така ж позиція, як і в мене. Але на початку стосунків, коли між нами була сильна хімія та взаємне захоплення, він говорив про бажання мати дітей. Згодом, після серйозних розмов, він сказав: "Ти знаєш, я теж не хочу дітей. Навіщо вони нам?" Ми розуміємо, що нам достатньо наших собачок. Діти — це велика відповідальність і серйозна праця. Щоб виховати дитину, потрібно бути готовим відмовитися від певної частини себе, а я лише зараз навчилася жити та насолоджуватися життям. Я не готова жертвувати цим", — поділилася співачка.

Артистка також зазначила, що у разі несподіваної вагітності вона не перериватиме її, хоча страх перед пологами залишається сильним. Lama зізналася, що побоюється можливих ускладнень та ризику для життя під час пологів.

"Я думаю, що не стала б переривати вагітність, якщо б таке сталося, хіба що за наявності серйозних медичних показань. Адже мій вік також відіграє важливу роль — вагітність у такому віці непроста. Однак одна з головних причин, чому я не хотіла ставати мамою, — це страх перед пологами", — зізналася Lama.

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