"Завтра появиться в ТЦК": украинская певица заявила о мобилизации

После громкой популярности в сети Ярина Квасний сменила сцену на военную форму. Певица, известная исполнением народной песни "Паровая машина", теперь служит в Первом отдельном медицинском батальоне и помогает спасать жизни на фронте.

Артистка рассказала, как попала в армию и почему решила оставить сцену, пишет OBOZ.UA.

Ярина Квасний мобилизовалась

"В мае прошлого года я подала документы в ТЦК — и восемь месяцев сидела в неизвестности. Думала, что обо мне забыли. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра явиться в ТЦК". И я помчалась в Киев", — вспоминает певица.

Ярина призналась, что сначала не рассказывала о своем решении даже родителям — сказала, что едет "на курсы под Киев". Только во время базовой подготовки родные узнали правду.

"Мама очень стресонула. И я понимаю ее — на их месте, наверное, вела бы себя так же", — рассказала военная.

Сейчас Квасний служит в Первом отдельном медицинском батальоне, где занимается регистрацией раненых и координирует эвакуацию.

"Моя должность официально — санитарка, но фактически я помогаю обеспечивать работу медиков. Здесь важно быть внимательной, быстрой и выносливой", — пояснила она.

Популярность к Ярине пришла в 2022 году после случайного видео с фестиваля "Леся Квартиринка", где она акапельно спела "Паровую машину". Ролик в TikTok собрал десятки миллионов просмотров, а голос молодой певицы стал узнаваемым по всей стране.

Ярина Квасний Фото: Instagram

Теперь она признается, что служба для нее — это продолжение внутреннего призвания.

"Здесь я ближе к ощущению нужности, чем в гражданской жизни. Все мы работаем за двоих. Потому что нас, к сожалению, становится все меньше", — говорит Ярина.

