"Завтра з'явитися в ТЦК": українська співачка заявила про мобілізацію

Після гучної популярності в мережі Ярина Квасній змінила сцену на військову форму. Співачка, відома виконанням народної пісні "Парова машина", тепер служить у Першому окремому медичному батальйоні та допомагає рятувати життя на фронті.

Артистка розповіла, як потрапила до війська та чому вирішила залишити сцену, пише OBOZ.UA.

Ярина Квасній мобілізувалась

"У травні минулого року я подала документи в ТЦК — і вісім місяців сиділа в невідомості. Думала, що про мене забули. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: "Завтра з’явитися в ТЦК". І я помчала до Києва", — згадує співачка.

Ярина зізналася, що спершу не розповідала про своє рішення навіть батькам — сказала, що їде "на курси під Київ". Лише під час базової підготовки рідні дізналися правду.

"Мама дуже стресонула. І я розумію її — на їхньому місці, мабуть, поводилася б так само", — розповіла військова.

Нині Квасній служить у Першому окремому медичному батальйоні, де займається реєстрацією поранених і координує евакуацію.

"Моя посада офіційно — санітарка, але фактично я допомагаю забезпечувати роботу медиків. Тут важливо бути уважною, швидкою і витривалою", — пояснила вона.

Популярність до Ярини прийшла у 2022 році після випадкового відео з фестивалю "Леся Квартиринка", де вона акапельно заспівала "Парову машину". Ролик у TikTok зібрав десятки мільйонів переглядів, а голос молодої співачки став впізнаваним по всій країні.

Ярина Квасній Фото: Instagram

Тепер вона зізнається, що служба для неї — це продовження внутрішнього поклику.

"Тут я ближче до відчуття потрібності, ніж у цивільному житті. Усі ми працюємо за двох. Бо нас, на жаль, стає дедалі менше", — каже Ярина.

