"Мама плакала": відомий український актор Ламах приєднався до лав ЗСУ (фото)
Євген Ламах мобілізувався до Збройних сил України та вже проходить базову підготовку. Він відомий за ролями у фільмах "Мирний-21" та "Крути 1918".
Наразі артисту ще належить пройти два місяці навчання, після чого стане відомо, у якому саме підрозділі він служитиме. Ламах зізнався, що поки не знає, чи вдасться йому поєднувати військову службу з кінокар’єрою. Про це повідомляє "Суспільне".
Євген Ламах мобілізувався до ЗСУ
"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні в подальшому. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", — поділився актор.
За його словами, родина поставилася з розумінням до рішення мобілізуватися, хоча для матері воно стало емоційним випробуванням.
"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", — сказав він.
До цього Ламах неодноразово з’являвся на екрані в образі військового: він зіграв у стрічках "Черкаси", "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", "Крути 1918" та "Мирний-21".
Хто такий Євген Ламах
Євгеній Ламах є випускником Київського національного університету культури і мистецтв, учнем майстерні Володимира Нечипоренка. Актор був номінований на премії "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Черкаси".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Актор-військовий Андрій Федінчик заявив, що більше не повернеться в ЗСУ.
- Український музикант Андрій Бармалій долучився до армії. Талановитий київський саксофоніст показався у військовій формі.
Крім того, син українського телеведучого Костянтина Грубича втратив руку на фронті.