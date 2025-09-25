"Мама плакала": відомий український актор Ламах приєднався до лав ЗСУ (фото)

Євген Ламах мобілізувався до Збройних сил України та вже проходить базову підготовку. Він відомий за ролями у фільмах "Мирний-21" та "Крути 1918".

Наразі артисту ще належить пройти два місяці навчання, після чого стане відомо, у якому саме підрозділі він служитиме. Ламах зізнався, що поки не знає, чи вдасться йому поєднувати військову службу з кінокар’єрою. Про це повідомляє "Суспільне".

Євген Ламах мобілізувався до ЗСУ

"Настає час, коли з'являється більше думок про це все. Ти розумієш, що це твоя країна: ти в ній народився, виріс. Тут всі твої. І хочеться жити в цій країні в подальшому. Хочеться, щоб в цій країні жили мої діти. Але для цього потрібна насамперед безпека", — поділився актор.

За його словами, родина поставилася з розумінням до рішення мобілізуватися, хоча для матері воно стало емоційним випробуванням.

"Мама трохи засмутилася, плакала. Але така ситуація. Це війна, на жаль", — сказав він.

До цього Ламах неодноразово з’являвся на екрані в образі військового: він зіграв у стрічках "Черкаси", "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас", "Крути 1918" та "Мирний-21".

Хто такий Євген Ламах

Євгеній Ламах є випускником Київського національного університету культури і мистецтв, учнем майстерні Володимира Нечипоренка. Актор був номінований на премії "Золота дзиґа" та "Кіноколо" за роль у фільмі "Черкаси".

Український актор Євген Ламах Фото: Instagram

