"Мама плакала": актер фильмов о войне Евгений Ламах присоединился в ряды ВСУ (фото)

Евгений Ламах мобилизовался в Вооруженные силы Украины и уже проходит базовую подготовку. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918".

Сейчас артисту еще предстоит пройти два месяца обучения, после чего станет известно, в каком именно подразделении он будет служить. Ламах признался, что пока не знает, удастся ли ему совмещать военную службу с кинокарьерой. Об этом сообщает "Суспільне".

Евгений Ламах мобилизовался в ВСУ

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", — поделился актер.

По его словам, семья отнеслась с пониманием к решению мобилизоваться, хотя для матери оно стало эмоциональным испытанием.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", — сказал он.

До этого Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного: он сыграл в лентах "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", "Круты 1918" и "Мирный-21".

Кто такой Евгений Ламах

Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотой юла" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".

Украинский актер Евгений Ламах Фото: Instagram

