"Звільнений у запас": в ЗСУ заперечили, що Козловський несе патронатну службу в 22 ОМБр, — ЗМІ

У травні 2024 року український співак Віталій Козловський був переведений на посаду солдата резерву до 22 ОМБр, та за місяць його звільнили в запас "через сімейні обставини або інші поважні причини". В ЗСУ заперечили інформацію, що артист несе патронатну службу у бригаді.

В управлінні комунікацій Командування Сухопутних військ відповіли на запит hromadske, що Віталій Козловський прибув до 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718 на посаду солдата резерву за наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України від 23 травня 2024 року. Він прийняв справи та посаду 17 червня, однак уже 28 червня був звільнений у запас наказом командира.

В командуванні розповіли, що Козловський як солдат резерву мав регулярно відвідувати навчальні збори, щоб швидко замінити військових на фронті в разі загострення ситуації чи втрат, а також проводив у підрозділах концерти, щоб підіймати бойовий дух і покращувати морально-психологічний стан бійців. При цьому в Сухопутних військах зазначили, що "безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав".

У відповіді на запит журналістів ідеться, що Козловський "звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи".

Віталій Козловський проходив службу в НГУ та 22 ОМБр ЗСУ Фото: Facebook

Де служив Віталій Козловський

В опублікованому 25 травня інтерв'ю журналістці Марічці Падалко Віталій Козловський розповідав, що пішов добровольцем у Нацгвардію України. Після 5 місяців служби в НГУ співак у 2023 році був переведений у Національний президентський оркестр — за його словами, там була "найстрашніша дідівщина". Навесні 2024 року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, після чого він служив у Сумській області.

Він також заявив, що займається з побратимом зборами для бригади та патронатною службою, допомагає сім'ям загиблих і зниклих безвісти воїнів.

В ЗСУ відповіли журналістам, що Віталій Козловський не був виведений у розпорядження і не несе патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718.

В пресслужбі співака сказали hromadske, що вся озвучена в інтерв'ю Марічці Падалко інформація лишається актуальною. Востаннє він служив у 22 ОМБр, а нині не перебуває на військовій службі. Патронатну службу Козловський, за словами його представників, здійснює не у складі самої бригади, а від її благодійного фонду "Патронатна служба "Промінь допомоги"". Крім того, в пресслужбі зазначили, що співак проводить "активну роботу з підтримки військових потреб".

Сам артист особисто на момент публікації новини коментарів не давав.

