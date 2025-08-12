Віталій Козловський показав свого маленького сина: який вигляд він має (фото)

Співак Віталій Козловський поділився милим моментом із життя свого сина Оскара — майже півторарічний малюк вперше відвідав перукарню та здивував спокійною поведінкою.

Віталій Козловський зняв на згадку похід свого маленького сина Оскара до перукарні. У сторіс Instagram артист показав, як тепер виглядає хлопчик після стрижки.

На відео видно, що Оскар спокійно сидів у дитячому кріслі у формі машинки, поки майстер наводив лад із його зачіскою.

Оскар у перукарні Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Маленький син Козловського до і після відвідування перукарні Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського

Новину про вагітність коханої Віталій Козловський дізнався, коли він вже був мобілізований в армію, і якраз проходив навчання на полігоні. Тоді Юлія Бакуменко відправила йому фото, в якому дала зрозуміти, що Віталій невдовзі стане батьком.

Син Віталія Козловського народився 25 лютого 2024 року. 25 серпня 2025 року Оскару виповниться півтора рочки.

"І сьогодні моє серце кожного разу, коли повітряні тривоги, завмирає. Сьогодні ніч була дуже не спокійною і сни мені снилися неспокійні. Я переживаю дуже за свою сімʼю. Син — це моє чудо сьогодні і над тим, щоб стати батьками ми працювали вже достатньо довго. Ще до війни. Але так Бог нам не давав, не давав", — розповів Козловський після народження сина.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віталій Козловський показав підрослого сина у вишиванці. Віталій, його дружина Юлія Бакуменко та їхній первісток вбралися у вишиванки. Родина попозувала біля прикрашеної ялинки напередодні новорічних свят.

Співак також ділився осінніми фото з Оскаром. На фото він тримав на руках свого спадкоємця в осінньому парку. Малюк посміхався, позуючи для сімейних кадрів з татом.

Крім того, Віталій Козловський показав маму, яка близько 25 років живе за кордоном.