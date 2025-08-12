Виталий Козловский показал своего маленького сына: как он выглядит (фото)

Певец Виталий Козловский поделился милым моментом из жизни своего сына Оскара — почти полуторагодовалый малыш впервые посетил парикмахерскую и удивил спокойным поведением.

Виталий Козловский снял на память поход своего маленького сына Оскара в парикмахерскую. В сторис Instagram артист показал, как теперь выглядит мальчик после стрижки.

На видео видно, что Оскар спокойно сидел в детском кресле в форме машинки, пока мастер наводил порядок с его прической.

Оскар в парикмахерской Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Маленький сын Козловского до и после посещения парикмахерской Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Сын Виталия Козловского

Новость о беременности возлюбленной Виталий Козловский узнал, когда он уже был мобилизован в армию, и как раз проходил обучение на полигоне. Тогда Юлия Бакуменко отправила ему фото, в котором дала понять, что Виталий вскоре станет отцом.

Сын Виталия Козловского родился 25 февраля 2024 года. 25 августа 2025 года Оскару исполнится полтора годика.

"И сегодня мое сердце каждый раз, когда воздушные тревоги, замирает. Сегодня ночь была очень не спокойной и сны мне снились неспокойные. Я переживаю очень за свою семью. Сын — это мое чудо сегодня и над тем, чтобы стать родителями мы работали уже достаточно долго. Еще до войны. Но так Бог нам не давал, не давал", — рассказал Козловский после рождения сына.

