Виталий Козловский показал подросшего сына (фото)

Оскар родился в начале 2024 года. Он стал первым ребенком певца и его жены Юлии Бакуменко.

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Украинский певец Виталий Козловский показал новые фото с подросшим сыном Оскаром. Кадры музыкант и военнослужащий опубликовал в Instagram.

"Мой Оскар!" — написал Козловский.

На фото он держал на руках своего наследника в осеннем парке. Малыш улыбался, позируя для семейных кадров с папой.

На снимках певец позирует среди пожелтевших деревьев в кожаной куртке и джинсах, а маленький Оскар предстал в белом комбинезоне с мишкой и оранжевой шапочке.

Пользователи сети засыпали комплиментами маленького сына Виталия Козловского.

Виталий Козловский с сыном

"Еще один сердцеед растет", "Боже, какое чудо маленькое", "Какой у Вас с женой красавчик растет..." — пишут в комментариях подписчики Виталия.

Напомним, в феврале 2024 года Виталий Козловский впервые стал отцом. У певца родился сын, которого назвали Оскаром. А в декабре 2023 года Козловский женился на своей пиарщице Юлии Бакуменко, которая и родила для него ребенка.

После этого музыкант время от времени делится трогательными кадрами с малышом, не скрывая его лицо от публики.

Также Фокус писал о смене места службы Виталия Козловского.