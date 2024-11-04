Віталій Козловський показав підрослого сина (фото)
Оскар народився на початку 2024 року. Він став першою дитиною співака та його дружини Юлії Бакуменко.
Український співак Віталій Козловський показав нові фото з підрослим сином Оскаром. Кадри музикант та військовослужбовець опублікував в Instagram.
"Мій Оскар!" — написав Козловський.
На фото він тримав на руках свого спадкоємця в осінньому парку. Малюк посміхався, позуючи для сімейних кадрів з татом.
На знімках співак позує серед пожовтілих дерев у шкіряній куртці та джинсах, а маленький Оскар постав у білому комбінезоні з ведмедиком і помаранчевій шапочці.
Користувачі мережі засипали компліментами маленького сина Віталія Козловського.
"Ще один серцеїд росте", "Боже, яке чудо маленьке", "Який у Вас з дружиною красунчик росте…" — пишуть у коментарях підписники Віталія.
Нагадаємо, у лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У співака народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила для нього дитину.
Після цього музикант час від часу ділиться зворушливими кадрами з малюком, не приховучи його обличчя від публіки.
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