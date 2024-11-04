Віталій Козловський показав підрослого сина (фото)

Оскар народився на початку 2024 року. Він став першою дитиною співака та його дружини Юлії Бакуменко.

Related video

Український співак Віталій Козловський показав нові фото з підрослим сином Оскаром. Кадри музикант та військовослужбовець опублікував в Instagram.

"Мій Оскар!" — написав Козловський.

На фото він тримав на руках свого спадкоємця в осінньому парку. Малюк посміхався, позуючи для сімейних кадрів з татом.

На знімках співак позує серед пожовтілих дерев у шкіряній куртці та джинсах, а маленький Оскар постав у білому комбінезоні з ведмедиком і помаранчевій шапочці.

Користувачі мережі засипали компліментами маленького сина Віталія Козловського.

Віталій Козловський із сином

"Ще один серцеїд росте", "Боже, яке чудо маленьке", "Який у Вас з дружиною красунчик росте…" — пишуть у коментарях підписники Віталія.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Віталій Козловський уперше став батьком. У співака народився син, якого назвали Оскаром. А в грудні 2023 року Козловський одружився зі своєю піарницею Юлією Бакуменко, яка й народила для нього дитину.

Після цього музикант час від часу ділиться зворушливими кадрами з малюком, не приховучи його обличчя від публіки.

Також Фокус писав про зміну місця служби Віталія Козловського.