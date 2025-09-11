Віталій Козловський знявся для реклами косметики, але мережа обговорює дещо інше (фото)

Віталій Козловський здивував фанатів неочікуваною колаборацією. Артист випустив рекламу доглядової косметики, в якій показав свою фізичну форму. Користувачі соцмереж в захваті від такого підходу до просування продуктів.

Бренд Mr.SCRUBBER та співак Віталій Козловський запустили спільну косметичну лінійку. Вони, зокрема, презентували нову доглядову серію під назвою "Пінаколада" у Instagram.

До колекції увійшли гель для душу, лосьйон для тіла, піна для ванни та подарунковий набір із постером за участі артиста. Вартість комплекту становить 750 гривень.

Аромати кокосу та ананаса стали головними акцентами серії, створюючи атмосферу літа та відпочинку.

"Літо закінчилося? Та ні, воно тільки починається – у твоїй ванній. Кокос і ананас вибухають ароматами, немов саундтрек до відпустки. Вмикаєш – і знову той самий пінаколада-вайб", — йдеться у дописі.

Віталій Козловський для Mr.SCRUBBER Фото: Instagram

Реакції людей

Запуск колаборації вже викликав активне обговорення в соцмережах — прихильники зірки залишають численні відгуки під промо-дописами:

"А так можна було? Чуєте цей звук? Це плаче в куточку Кондратюк";

"Скільки олії пішло, щоб обмазати це ідеальне тіло?";

"Козловського в комплекті видаєте, якщо замовити всю лінійку?";

"Після такого відео піду завтра і куплю ту піна коладу";

"Ви зайшли з козирів. Мені терміново необхідна вся лінійка";

"Це настільки геніальна колаба, що просто вау".

