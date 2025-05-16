Віталій Козловський виступив на дні народження дружини Усика зі старими хітами (відео)

15 травня дружині чемпіона світу WBC, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, Катерині, виповнилося 37 років, і з цього приводу мати чотирьох дітей влаштувала грандіозну вечірку з друзями, на якій виступили Віталій Козловський і Монатік.

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Фотозвітом зі свята вона поділилася в сторіс Instagram.

Посеред зали, де проходило торжество, стояло американське поліцейське авто, яке гості використовували як фотозону.

Сама іменинниця під час святкування змінила два вбрання. Спочатку вона була в сірому штанному костюмі та білій сорочці з краваткою, знявши пізніше жакет, а згодом переодяглася в ніжну світлу мінісукню, доповнивши її туфлями та годинником.

На записах не видно чоловіка Катерини, проте вона поділилася фото подарунка від нього, показавши п'ять величезних букетів троянд, червоних і білих.

Подарунок Катерині Усик від чоловіка Олександра

Щодо інших подарунків, то один із гостей вручив іменинниці Біблію із золотим тисненням на обкладинці.

Віталій Козловський, який нещодавно здобув права на всі свої пісні після багаторічної тяганини з продюсером Ігорем Кондратюком, виконав такі хіти, як "Піна колада" і "Небо плаче" українською мовою.

Також для винуватиці торжества співав Дмитро Монатік.

Вела свято Маша Єфросиніна.

Кульмінацією вечора очікувано став іменинний торт — десерт у кілька ярусів, верх якого прикрашала диско-куля. Його на спеціальному візку вивезли чоловіки, вдягнені в смугасті роби і шапочки.

Гості з вечірки поїхали не з порожніми руками, а з "наборами для виживання". Усередині боксу були маска для обличчя, патчі під очі, блістер аспірину, упаковка бетаргіну, вітамін С, а також маленька пляшечка шампанського.

Раніше Фокус писав, що Усик познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще в школі. Пара у шлюбі з 2009 року і виховує двох синів і двох дочок. Молодша дочка подружжя народилася вже під час війни.