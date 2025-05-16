Віталій Козловський виступив на дні народження дружини Усика зі старими хітами (відео)
15 травня дружині чемпіона світу WBC, WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика, Катерині, виповнилося 37 років, і з цього приводу мати чотирьох дітей влаштувала грандіозну вечірку з друзями, на якій виступили Віталій Козловський і Монатік.
Фотозвітом зі свята вона поділилася в сторіс Instagram.
Посеред зали, де проходило торжество, стояло американське поліцейське авто, яке гості використовували як фотозону.
Сама іменинниця під час святкування змінила два вбрання. Спочатку вона була в сірому штанному костюмі та білій сорочці з краваткою, знявши пізніше жакет, а згодом переодяглася в ніжну світлу мінісукню, доповнивши її туфлями та годинником.
На записах не видно чоловіка Катерини, проте вона поділилася фото подарунка від нього, показавши п'ять величезних букетів троянд, червоних і білих.
Щодо інших подарунків, то один із гостей вручив іменинниці Біблію із золотим тисненням на обкладинці.
Віталій Козловський, який нещодавно здобув права на всі свої пісні після багаторічної тяганини з продюсером Ігорем Кондратюком, виконав такі хіти, як "Піна колада" і "Небо плаче" українською мовою.
Також для винуватиці торжества співав Дмитро Монатік.
Вела свято Маша Єфросиніна.
Кульмінацією вечора очікувано став іменинний торт — десерт у кілька ярусів, верх якого прикрашала диско-куля. Його на спеціальному візку вивезли чоловіки, вдягнені в смугасті роби і шапочки.
Гості з вечірки поїхали не з порожніми руками, а з "наборами для виживання". Усередині боксу були маска для обличчя, патчі під очі, блістер аспірину, упаковка бетаргіну, вітамін С, а також маленька пляшечка шампанського.
Раніше Фокус писав, що Усик познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще в школі. Пара у шлюбі з 2009 року і виховує двох синів і двох дочок. Молодша дочка подружжя народилася вже під час війни.