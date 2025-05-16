Виталий Козловский выступил на дне рождения жены Усика со старыми хитами (видео)

15 мая жене чемпиона мира WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, Екатерине, исполнилось 37 лет, и по этому поводу мать четверых детей устроила грандиозную вечеринку с друзьями, на которой выступили Виталий Козловский и Монатик.

Related video

Фотоотчетом с праздника она поделилась в сторис Instagram.

Посреди зала, что проходило торжество, стояло американское полицейское авто, которое гости использовали как фотозону.

Сама именинница во время празднования сменила два наряда. Сначала она была в сером брючном костюме и белой рубашке с галстуком, сняв позже жакет, а затем переоделась в нежное светлое мини-платье, дополнив его туфлями и часами.

На записях не видно супруга Катерины, однако она поделилась фото подарка от него, показав пять огромных букетов роз, красных и белых.

Подарок Екатерине Усик от мужа Александра

Что касается других подарков, то один из гостей вручил имениннице Библию с золотым тиснением на обложке.

Виталий Козловский, который недавно получил права на все свои песни после многолетней тяжбы с продюсером Игорем Кондратюком, исполнил такие хиты как "Пина колада" и "Небо плачет" на украинском языке.

Также для виновницы торжества пел Дмитрий Монатик.

Вела праздник Маша Ефросинина.

Кульминацией вечера ожидаемо стал именинный торт – десерт в несколько ярусов, верх которого украшал диско-шар. Его на специальной тележке вывезли мужчины, одетые в полосатые робы и шапочки.

Гости с вечеринки уехали не с пустыми руками, а с "наборами для выживания". Внутри бокса были маска для лица, патчи под глаза, блистер аспирина, упаковка бетаргина, витамин С, а также маленькая бутылочка шампанского.

Ранее Фокус писал, что Усик познакомился со своей будущей женой еще в школе. Пара в браке с 2009 года и воспитывает двоих сыновей и двоих дочерей. Младшая дочь супругов родилась уже во время войны.