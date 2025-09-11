Виталий Козловский снялся для рекламы косметики, но сеть обсуждает несколько иное (фото)

Виталий Козловский удивил фанатов неожиданной коллаборацией. Артист выпустил рекламу уходовой косметики, в которой показал свою физическую форму. Пользователи соцсетей в восторге от такого подхода к продвижению продуктов.

Related video

Бренд Mr.SCRUBBER и певец Виталий Козловский запустили совместную косметическую линейку. Они, в частности, презентовали новую уходовую серию под названием "Пинаколада" в Instagram.

В коллекцию вошли гель для душа, лосьон для тела, пена для ванны и подарочный набор с постером с участием артиста. Стоимость комплекта составляет 750 гривен.

Ароматы кокоса и ананаса стали главными акцентами серии, создавая атмосферу лета и отдыха.

"Лето закончилось? Да нет, оно только начинается — в твоей ванной. Кокос и ананас взрываются ароматами, словно саундтрек к отпуску. Включаешь — и снова тот самый пинаколада-вайб", — говорится в заметке.

Виталий Козловский для Mr.SCRUBBER Фото: Instagram

Реакции людей

Запуск коллаборации уже вызвал активное обсуждение в соцсетях — поклонники звезды оставляют многочисленные отзывы под промо-сообщениями:

"А так можно было? Слышите этот звук? Это плачет в уголке Кондратюк";

"Сколько масла ушло, чтобы обмазать это идеальное тело?";

"Козловского в комплекте выдаете, если заказать всю линейку?";

"После такого видео пойду завтра и куплю ту пина коладу";

"Вы зашли с козырей. Мне срочно необходима вся линейка";

"Это настолько гениальная колаба, что просто вау".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Виталий Козловский показал своего маленького сына: как он выглядит.

Певец выступил на дне рождения жены Усика со старыми хитами.

Кроме того, более 10 лет назад началась судебная война между продюсером Игорем Кондратюком и Виталием Козловским. Однако артисту удалось выплатить долги, и это было для Кондратюка "немного неожиданным".