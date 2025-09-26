"Уволен в запас": в ВСУ отрицают, что Козловский несет патронатную службу в 22 ОМБр, — СМИ

В мае 2024 года украинский певец Виталий Козловский был переведен на должность солдата резерва в 22 ОМБр, и через месяц его уволили в запас "по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам". В ВСУ опровергли информацию, что артист несет патронатную службу в бригаде.

В управлении коммуникаций Командования Сухопутных войск ответили на запрос hromadske, что Виталий Козловский прибыл в 3 запасной взвод 90 запасной роты воинской части А4718 на должность солдата резерва по приказу начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 23 мая 2024 года. Он принял дела и должность 17 июня, однако уже 28 июня был уволен в запас приказом командира.

В командовании рассказали, что Козловский как солдат резерва должен был регулярно посещать учебные сборы, чтобы быстро заменить военных на фронте в случае обострения ситуации или потерь, а также проводил в подразделениях концерты, чтобы поднимать боевой дух и улучшать морально-психологическое состояние бойцов. При этом в Сухопутных войсках отметили, что "непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, он не принимал".

В ответе на запрос журналистов говорится, что Козловский "уволен в запас по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу), а именно: необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы".

Где служил Виталий Козловский

В опубликованном 25 мая интервью журналистке Маричке Падалко Виталий Козловский рассказывал, что пошел добровольцем в Нацгвардию Украины. После 5 месяцев службы в НГУ певец в 2023 году был переведен в Национальный президентский оркестр — по его словам, там была "самая страшная дедовщина". Весной 2024 года его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду, после чего он служил в Сумской области.

Он также заявил, что занимается с побратимом сборами для бригады и патронатной службой, помогает семьям погибших и пропавших без вести воинов.

В ВСУ ответили журналистам, что Виталий Козловский не был выведен в распоряжение и не несет патронатную службу после увольнения в отношении воинской части А4718.

В пресс-службе певца сказали hromadske, что вся озвученная в интервью Маричке Падалко информация остается актуальной. Последний раз он служил в 22 ОМБр, а сейчас не находится на военной службе. Патронатную службу Козловский, по словам его представителей, осуществляет не в составе самой бригады, а от ее благотворительного фонда "Патронатная служба "Луч помощи"". Кроме того, в пресс-службе отметили, что певец проводит "активную работу по поддержке военных нужд".

Сам артист лично на момент публикации новости комментариев не давал.

