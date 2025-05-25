"Самое нелепое время в моей жизни": Козловский рассказал, где в армии "самая страшная дедовщина" (видео)

Певец Виталий Козловский признался, что пошел добровольцем в Нацгвардию Украины, но его перевели в Национальный президентский оркестр, где он в первый и единственный раз столкнулся с "дедовщиной".

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Подробности Виталий Козловский рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

Смотреть с 16.45: Виталий Козловский в интервью рассказал, что сталкивался с дедовщиной

По словам певца, в 2023 году он пять месяцев отслужил в Национальной гвардии Украины. А потом его на шесть месяцев перевели в оркестр, что стало неприятным опытом.

"Это было самое нелепое время в моей жизни. Это была самая страшная дедовщина, которую я в жизни переживал. Ну да везде в армии ко мне было уважение. Только только в президентском оркестре это было что-то невероятное", — рассказал Козловский, но не захотел акцентировать внимание на том, что произошло.

Ведь весной 2024 года его перевели в 22-ю отдельную механизированную бригаду и службу он проходил в Сумской области. Козловский говорит, что его с побратимами до сих пор объединяет судьба и общее дело.

"Сейчас мы с моим побратимом занимаемся патронатной службой и сборами для нашей бригады. Мы помогаем семьям погибших воинов, воинов, которые пропали без вести", — рассказал Козловский.

Певец вспомнил службу на Сумщине и отметил, что тогда, как рядовой солдат, мало что мог сделать, но все равно обращался к подписчикам и своим фанатам за помощью.

"Я просил, я открывал разные банки на квадроциклы, на машины и так далее. Это все очень тяжело проходило. На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полной мере, в полном объеме. Я очень рад, что я сегодня имею возможность заниматься своим делом и не унижаясь собирать средства, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности", — рассказал Козловский.

Козловский во время службы в армии Фото: instagram.com/vkozlovsky_music/

Сегодня певец активно вовлечен в гуманитарную и волонтерскую работу и искренне радуется, что может быть полезным на своем месте.

"На службе я просил у людей помощи и поддержки, а сегодня я эту помощь и поддержку оказываю в полном объеме. Очень рад, что я сегодня имею возможность заниматься своим делом и, не унижаясь, зарабатывать средства на армию и закрывать любые потребности. Поэтому я очень благодарен всем командирам и обстоятельствам, которые сегодня привели меня к тому, что я могу наконец заниматься своим делом", — сказал певец.

Напомним, 6 мая Игорь Кондратюк сообщил в соцсети, что в его разборках с Козловским поставлена точка. Он передал певцу права на все песни, которые тот исполнял до расторжения контракта. Скандал между артистами возник еще в 2012 году, когда Виталий Козловский решил прекратить сотрудничество с продюсером.

Уже на следующий день Виталий Козловский заявил, что возвращается к публике со старыми и новыми хитами.