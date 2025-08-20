MELOVIN и Lama неожиданно объединили свои песни и выпустили трек в дуэте (видео)

MELOVIN и Lama 20 августа удивили украинцев неожиданной совместной работой. Артисты создали трек из двух своих легендарных песен и показали клип на новую композицию.

Артисты опубликовали совместную песню на YouTube. Они соединили две свои композиции и подарили фанатам новый совместный трек, который называется "Мені так треба Вітрила!".

MELOVIN и Lama выпустили совместный трек

Артисты смогли совместить две совершенно разные песни в одну гармоничную композицию. Поэтому получился микс хита Lama "Мені так треба" и одного из самых популярных треков MELOVIN "Вітрила".

"MÉLOVIN и Lama — это всплеск энергии и история, которая должна была произойти. Две стихии, два голоса, две легендарные песни, которые удивительным образом нашли общее и превратились в одно целое. "Мені так треба Вітрила!" — не просто дуэт, а гимн современной украинской музыки, где встречаются время, судьба и бескомпромиссная сила", — говорится в описании под видео.

Реакции людей на песню MELOVIN и Lama

Под видео люди оставили свои впечатления от неожиданного сочетания двух песен в одну:

"Я никогда не представляла себе сочетание этих песен, этих голосов, но оказалось, что я в этом нуждалась! Это отвал всего, а видео, которое невероятно эстетичное...ну вау!"

"Какой изысканный и самодостаточный дуэт, волшебное сочетание двух песенных историй"

"Две легендарные песни, которые уже вошли в золотой фонд современной украинской музыки. Тот, кому пришла в голову идея объединить эти две песни, имеет чрезвычайное музыкальное чувство. Эстетика, гармония, энергетика — безупречно"

"Вау, какая роскошь. Даже Мел повзрослел, а Лама все цветет. Прекрасны оба"

"Если не знать, что это две разные песни, то никогда бы не догадался!"

